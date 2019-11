Eugenio X Factor, tensione dietro le quinte: schiaffi al muro, poi si sfoga

X Factor 2019, Eugenio Campagna in difficoltà: serata “no” per il cantante di Mara Maionchi

Eugenio a X Factor 2019 è sotto i riflettori in questo momento. Ieri sera, durante il sesto Live, è andato un po’ in crisi con l’esibizione sul brano di Calcutta che le ha assegnato Mara Maionchi. Lui era consapevole che sarebbe scattato il paragone, essendo lui cantautore, ma non si sarebbe aspettato di sbagliare totalmente l’esibizione. Ha ricevuto critiche da tutto il tavolo dei giudici, compresa Mara che gli ha chiaramente detto di non aver cantato bene come nelle prove. La prima a parlare però è stata Malika Ayane, che ha addirittura detto a Eugenio che la sua performance è stata un disastro viste le tante stecche prese. Anche Sfera Ebbasta avrebbe cambiato qualcosa nell’assegnazione a Eugenio. Samuel non ha gradito l’esibizione né l’atteggiamento del concorrente dopo le critiche.

Eugenio in crisi a X Factor: cosa è successo dopo il sesto Live

Effettivamente Eugenio è stato bacchettato anche da Cattelan per la risposta data a Mara. Nel daily di oggi, in cui abbiamo ripercorso il sesto Live di ieri insieme a Luna Melis e così abbiamo scoperto le varie reazioni dei concorrenti. Soffermiamoci su Eugenio Campagna, visto ciò che è successo ieri. C’è da dire innanzitutto che lo stesso Davide Rossi, concorrente di Malika, ha riconosciuto di aver steccato durante l’esibizione, un modo per dire che può succedere ma a lui non è stato fatto notare. In ogni caso, la tensione per Eugenio era alle stelle: è corso a fare il cambio d’abito per la seconda manche, ma nel frattempo ha spiegato il suo dire “sono stanco”. Questa la sua spiegazione: “La verità è che ho sbagliato e per colpa mia. La facevo tanto bene alle prove, per non stavo bene oggi. quando dico sono stanco è per semplificare. Nel senso sto male, mi sento schiacciato da una pressione, un’ansia, uno stress notevole”.

Eugenio Campagna, tensione dietro le quinte a X Factor: schiaffi al muro

Anche un cantante della Sierra ha difeso il cantante Over: “Lui è un ragazzo che è fatto di emozioni, è una stella che brilla di luce propria ed è giusto che nelle cover si senta un po’ costretto. Oggi ha mostrato quanto sia artista sotto alcuni punti di vista”. La reazione di Mara? Durante la pubblicità era ancora incredula: “Eugenio male, malissimo. Peccato, io non lo so. L’altro giorno ha provato benissimo”. Nel frattempo, Eugenio dietro le quinte era ancora molto teso, al punto da tirare qualche schiaffo, o pugno, al muro in attesa di esibirsi nella seconda manche. Per fortuna è stato salvato dal pubblico ed è in semifinale: “Il mio inedito mi ha salvato, mi ha dato la possibilità di essere quello che sono. Menomale che c’era una seconda manche con Cornflakes che ha fatto ricordare alla gente chi sono, e anche a me”.

X Factor 13, Eugenio si sfoga: “Settimana molto impegnativa”

In un confessionale successivo, una volta tornato nel loft, Eugenio si è sfogato ulteriormente sull’accaduto. Queste le sue parole: “Abbiamo passato una settimana molto impegnativa. E quindi questa roba ci butta molto giù, questo percorso molto tosto. Non deve buttare giù le canzoni, oggi purtroppo è successo. Io preferivo che andasse tutto bene ma la vita ci insegna che non è possibile. L’importante è come reagiamo noi”.