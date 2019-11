Mara Maionchi, auricolari a X Factor? “Chiarisco una volta per tutte”

X Factor, prosegue la polemica per i presunti auricolari indossati dai giudici: parla Mara Maionchi

Non si placa la polemica legata alla presenza di auricolari a X Factor. Tutto si è scatenato con la prima puntata dei Live, in cui è stato ospite Mika. Le parole dell’ex giudice hanno scatenato una bufera, visto che ha lasciato intendere che i giudici esprimono il loro parere guidati da degli auricolari. Insomma, come se fosse tutto scritto e gli autori suggerissero ai giudici di X Factor cosa dire. Morgan alimentò ulteriormente la polemica dicendo che Fedez era guidato non solo dagli auricolari ma pure da un tablet. Oggi a parlare è Mara Maionchi, che interviene mettendo a tacere tutti i pettegolezzi. Intervistata dal settimanale Vero, la Maionchi, giudice per eccellenza di X Factor, ha smentito categoricamente il tutto.

Mara Maionchi parla degli auricolari a X Factor: “Voglio chiarire una volta per tutte”

Ecco le sue parole: “Lo ammetto: durante la puntata non ho ascoltato Mika perché non sentivo molto bene quello che stava dicendo, ma voglio chiarire una volta per tutte che io non ho nessun auricolare, che nessuno mi guida”. Non ci sarebbero auricolari insomma, pure se in quell’occasione un gesto di Samuel sembrava aver confermato Mika. In ogni caso, almeno parlando per sé stessa, Mara ha avvalorato la sua tesi: “Io non porto gli auricolari anche perché mi darebbero fastidio. Poi, se sentissi qualcuno parlarmi nell’orecchio, mi verrebbe spontaneo rispondere. Non sono abituata a queste modernità. E non le voglio neanche. Io sono genuina”. E chi segue Mara Maionchi a X Factor da anni non farà fatica a credere alle sue parole, quando dice che tenderebbe a rispondere alle voci nelle orecchie.

X Factor 2019, Mara Maionchi vincerà ancora? La sua risposta

Archiviata, si spera, la polemica sugli auricolari, Mara ha parlato anche della 19esima edizione di X Factor. Considerata un po’ la donna dei record nel talent show, vincerà anche quest’anno? “No, non credo! Non è una questione di scaramanzia, basta una scivolata una sera, basta una sciocchezza e va tutto a monte. Naturalmente speriamo di no, non mi dispiacerebbe vincere ancora una volta!”. Con gli Over è rimasta in gara solo con Eugenio Campagna a un passo dalla finale, ma proprio lui è stato protagonista di una scivolata che potrebbe compromettere la sua vittoria.