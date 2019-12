X Factor 2019 finale: assegnazioni, anticipazioni e ospiti 12 dicembre

Finale X Factor 2019, le anticipazioni e la data dell’ultima serata della 13esima edizione del talent show

Tutto pronto per la finale di X Factor 2019: la data è ormai vicina e i finalisti stanno preparando le esibizioni. Quale sarà il meccanismo della finale di giovedì 12 dicembre? Le anticipazioni sono arrivate dal daily di oggi, in onda su Sky Uno, mentre gli ospiti sono stati annunciati nei giorni scorsi, uno alla volta, e sono davvero interessanti. Il primo è Robbie Williams, che sarà anche protagonista della prima manche in cui duetterà con i concorrenti. Al termine della prima manche ci sarà già un eliminato, poi si passerà alla seconda manche in cui i finalisti rimasti in gara si esibiranno con un medley di tre canzoni che hanno già portato sul palco durante i Live. Una specie di best of, insomma. Qui ci sarà un altro eliminato, poi la finalissima a due vedrà in scena gli inediti.

X Factor 2019, ospiti e assegnazioni della finale: cosa canteranno i finalisti

Diciamo subito chi sono gli ospiti della finale di X Factor 2019: oltre a Robbie Williams, ci saranno anche Lous and the Yakuza e Ultimo. E veniamo adesso alle ultime assegnazioni di questa edizione, che vede Mara Maionchi solo spettatrice, a sorpresa, vista l’assenza di Over in finale. Partiamo da Samuel, che è riuscito a portare due gruppi in finale per la prima volta nella storia del talent. Il giudice ha comunicato alle sue band le tre canzoni che al meglio rappresentano il loro percorso a X Factor 13. I Booda si esibiranno con Heartbeat, 212 e Hey mama. La Sierra invece torneranno sul palco con Le acciughe fanno il pallone, 7 rings e Dark horse. Malika Ayane per il suo Davide Rossi invece ha scelto How long has this been going on, Why you only call me when you are high e Don’t stop me now. Terminiamo le assegnazioni per la finale con Sofia Tornambene, per cui Sfera Ebbasta ha selezionato Fix you, C’est la vie e Papaoutai.

X Factor 2019 finale, chi vincerà la 13 esima edizione?

L’ordine delle canzoni nei medley dovrebbe corrispondere all’ordine in cui le abbiamo riportate. La terza manche prevede invece gli inediti. Inutile dire che tutti i finalisti sono molto emozionati per la possibilità di esibirsi al Forum d’Assago e davanti a diecimila persone. Vi state chiedendo chi vincerà X Factor 2019? Due nomi si giocano la vittoria. Le anticipazioni sulla finale di giovedì 12 dicembre terminano qui: non prendete impegni per giovedì prossimo!