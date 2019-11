X Factor 2019 inediti e autori: le assegnazioni del quinto Live

Assegnazioni quinto Live X Factor 2019, gli inediti dei concorrenti ancora in gara

Niente assegnazioni per il quinto Live di X Factor 2019, è tempo di ascoltare gli inediti dei concorrenti. Alcuni li conosciamo già, altri li scopriremo nella puntata di stasera. Di sicuro c’è molta tensione nell’aria fra i concorrenti, ma di quelle positive. Sono tutti elettrizzati all’idea di cantare qualcosa che li rappresenti, e soprattutto sono contenti del traguardo raggiunto. Il quinto Live di X Factor pare sia una meta ambita da molti proprio per la possibilità di avere un proprio inedito sul mercato musicale. Soprattutto per i cantautori come Sofia, che non vedeva l’ora di far ascoltare la sua musica. Anche Samuel ha spiegato di tenere molto a questo momento e che è stato uno dei motivi per cui ha deciso di partecipare a X Factor.

X Factor 2019, gli inediti degli Over e delle Under Donna

Vediamo subito gli inediti di X Factor 2019 e gli autori degli Over di Mara Maionchi:

Eugenio Campagna – Cornflakes: abbiamo già ascoltato questo inedito di Eugenio e ha avuto molto successo. Mara Maionchi ha pensato quindi fosse importante riproporlo, per far sì che rimanga impresso ancor di più;

Nicola Cavallaro – Like I could: il concorrente è molto contento di essere arrivato al quinto Live per portare sul palco il suo inedito. L’autore di questa canzone è Tom Walker.

Questi invece gli inediti di X Factor delle Under Donna, capitanate da Sfera Ebbasta:

Giordana Petralia – Chasing Papers: è in lingua inglese ed è stato scritto da Sia, come già anticipato nella scorsa puntata. L’inedito piace davvero tanto alla concorrente di Sfera Ebbasta, che le ha subito fatto presente di avere una hit in mano;

Sofia Tornambene – A domani per sempre: è il brano con cui l’abbiamo conosciuta alle Audizioni, nonché il primo brano che la concorrente ha scritto da sola, senza l’aiuto del padre.

Inediti X Factor 2019, i brani della quinta puntata di Gruppi e Under Uomo

Questo l’inedito dell’unico Under Uomo ancora in gara per Malika Ayane:

Davide Rossi – Glum: il concorrente ha ricevuto molte rassicurazioni da parte di Malika Ayane. Il brano dovrebbe essere stato scritto e prodotto dallo stesso Roberto Vernetti.

Infine, gli inediti di X Factor 2019 dei Gruppi di Samuel: