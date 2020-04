X Factor, ritorno di Manuel Agnelli e arrivo di Mika: il retroscena

X Factor, si lavora al ritorno di Manuel Agnelli e all’arrivo di Mika nel talent show targato Sky: il retroscena

L’ultima edizione di X Factor è stata la meno brillante. Così Sky e Fremantle si sono già messi al lavoro per correggere il tiro e riportare il talent show ai fasti del passato. Nelle ultime ore, Dagospia ha raccontato un retroscena molto allettante per gli affezionati del programma. La produzione della trasmissione starebbe lavorando per riportare in giuria il ‘tenebroso’ Manuel Agnelli. A lui potrebbe aggiungersi il frizzante Mika. In giuria, ci potrebbe pure essere Neffa. A farlo sapere è sempre stato il portale diretto da Roberto D’Agostino che qualche settimana fa ha lanciato l’indiscrezione sul rapper.

Agnelli, Neffa e Mika, spifferi sulla giuria di X Factor 2020

“Mentre si studia una nuova formula per i casting – si legge sul portale di roberto D’Agostino – si lavora alla giuria della prossima edizione condotta ancora una volta da Alessandro Cattelan. Dagospia lo scorso febbraio aveva anticipato i contatti in corso tra la produzione e Neffa, nome che era già circolato con insistenza nel 2018 e nel 2019. Nelle ultime settimane sembrano prendere quota altri due nomi, due ritorni dietro al bancone del talent show: Manuel Agnelli e Mika.” Dagospia aggiunge che i contatti sono in corso ma che non si è ancora giunti a un accordo definitivo. Insomma, si cerca la quadra attorno ai nomi suddetti anche se sul tavolo ci sarebbero altre figure da vagliare.

Perché X Factor deve ripartire dalla giuria

X Factor deve ripartire dalla giuria, che è il cuore dello show. Non è un caso che dopo gli addii nel 2018 di Fedez e Agnelli, due volti magnetici e catalizzanti, nel 2019 il programma sia apparso più ‘moscio’. Mara Maionchi, senza il rapper milanese e Manuel, è sembrata più spaesata del solito e meno esplosiva. Sfera Ebbasta, Samuel e Malika Ayane non hanno convinto fino in fondo.