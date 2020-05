Emma Marrone giudice a X Factor? Trattative in corso, l’indiscrezione

Giudici X Factor 14: trattative in corso fra Emma Marrone e Sky

Emma Marrone potrebbe ricoprire il ruolo di giudice. Non più ad Amici di Maria De Filippi (dove tra l’altro è stata anche una delle coach più amate), bensì a X Factor 2020. Le trattative sarebbero in corso: non è ancora chiara quale sia la giuria della nuova edizione, ma sono stati già fatti i primi nomi. E tutti, a dire la verità, molto interessanti. La Marrone – se dovesse venire confermata – saprebbe sicuramente creare un team coi fiocchi e i controfiocchi: ha fatto parecchia esperienza ad Amici e sa bene a cosa va incontro, senza dover troppo improvvisare e assegnare canzoni sbagliate. E sappiamo bene che una performance poco convincente, a X Factor, significa eliminazione quasi certa.

Emma Marrone giudice di X Factor 2020? L’indiscrezione

L’indiscrezione è stata lanciata dal sito Dagospia, che qualche giorno fa aveva fatto anche altri nomi: “La giuria di X Factor prende forma e guarda alla concorrenza: trattativa in corso tra Emma Marrone e Sky. Il volto simbolo di Amici di Maria De Filippi dovrebbe sedere dietro al bancone del talent show condotto da Alessandro Cattelan. Resta forte l’ipotesi un ritorno in giuria di Manuel Agnelli”. La Marrone, per il momento, non ha detto nulla al riguardo (ovviamente), anche perché si sta battendo per alcuni lavoratori, lanciando appelli diretti al governo.

Tutti i nomi dei giudici di X Factor fatti finora

Mentre vengono svelati pian piano i giudici di Amici Speciali, c’è ancora un’ombra d’incertezza su quelli di X Factor 14: “Dagospia lo scorso febbraio aveva anticipato i contatti in corso tra la produzione e Neffa, nome che era già circolato con insistenza nel 2018 e nel 2019. Nelle ultime settimane sembrano prendere quota altri due nomi, due ritorni dietro al bancone del talent show: Manuel Agnelli e Mika“.