Amici Speciali giudici, regole e verità sulla Celentano: cacciata?

Maria De Filippi ha deciso di raccontare tutto su Amici Speciali, il nuovo format del talent show di Canale 5 che vedrà cimentarsi in una gara a tutti gli effetti cantanti e ballerini famosi (la maggior parte ex concorrenti). La conduttrice ci crede molto, soprattutto in un periodo delicato come questo: tutto verrà realizzato per aiutare la Protezione Civile. Procede la collaborazione con la famosa compagnia telefonica e, infatti, il nome per esteso è: Amici Speciali – Con TIM insieme per l’Italia. La conduttrice, dunque, ha voluto rivelare proprio tutto, anche le curiosità sui giudici, sulle regole da rispettare e… sul destino toccato ad Alessandra Celentano!

Giudici Amici Speciali, verità su pubblico e regole da rispettare

Amici Speciali ha un nobile scopo: “L’idea è aiutare la Protezione Civile: i ragazzi, i ballerini e i cantanti, si esibiscono per questo. Sono stati carini perché non hanno mai vissuto il problema della gara, che per molti altri diventa un problema”, ha spiegato chiaramente a Vanity Fair. Dopo aver raccontato la verità su quello che è successo con Valentin Alexandru dopo Amici, ha voluto parlare del nuovo format: “Non ci sarà il pubblico e ci saranno le distanze da rispettare. Si tratta di un programma diverso, ed è per questo che la giuria di queste quattro serate non sarà la stessa del talent. Naturalmente ci sarà una gara e un vincitore, ma con uno spirito molto diverso rispetto alla volta scorsa”.

Alessandra Celentano non ci sarà più ad Amici?

Ha poi proseguito: “Quello che vede questi come speciali e non come la prosecuzione di quello che avevamo iniziato a fare. Dobbiamo riadattarci un po’ tutti, in questo momento”. E su Alessandra Celentano? Da tempo si mormora che non sia più presente nel cast di professori: “Sul web dicono che verrà cacciata, ma non è vero. Tutti quelli che se ne sono andati dal programma non sono mai stati cacciati. Alessandra ci sarà negli speciali di Amici mentre Veronica no, ma solo perché sta lavorando ed è impegnata con le coreografie. Non è stata mica mandata via”.