Maria De Filippi su Valentin, si sono sentiti? “Non pentita, nessun premio”

Maria De Filippi a ruota libera: la verità su Valentin dopo Amici 2020

Maria De Filippi non ha fatto marcia indietro. Non pensa assolutamente di aver esagerato con Valentin Alexandru. Se avesse la possibilità di rivivere la puntata della sua eliminazione, non lo convincerebbe a restare. Ci sono degli atteggiamenti che non vanno proprio mai a genio alla conduttrice, che ha spiegato come mai non ha deciso di usare lo stesso trattamento con Javier Rojas: ad Amici 19, aveva criticato aspramento il talent show e tutti coloro che ci lavorano (professori compresi!). La De Filippi – come solo lei sa fare – ha spiegato chiaramente che non usa due pesi e due misure. Tutto viene fatto nel modo più corretto e limpido possibile.

La De Filippi su Valentin: nessun passo indietro

Intervistata dal giornalista Mario Manca di Vanity Fair, Maria De Filippi ha tenuto a ribadire che, nonostante il polverone sollevato (abbiamo assistito alla prima rivolta social contro di lei), non tornerebbe mai e poi mai indietro: “Lo rifarei tutta la vita, non mi sono mai pentita di quello che ho detto. So quanta gente ci tiene ad entrare nel cast di Amici e quanti ballerini grazie ad Amici hanno trovato lavoro: ed è per questo che avrò sempre una reazione del genere quando uno dice che, se anche vincesse, se ne andrebbe”. La De Filippiaveva anche accennato a dei comportamenti scorretti che il ballerino di latino-americano aveva avuto nei confronti di Natalia Titova e Francesca Tocca (probabilmente presente nel cast di Amici Speciali assieme a Umberto Gaudino). Ha poi aggiunto sul premio: “Si sono parlati con gli autori perché voleva il premio per chi perde la sfida. Non lo ha avuto perché, al di là del fatto che pensasse di vincere, non lo avrebbe comunque ottenuto avendo scelto di autoeliminarsi con l’invito da parte mia a lasciare lo studio: non avendo sostenuto nessuna sfida, non gli spettava”.

Javier Rojas e Valentin Alexandru: due pesi e due misure?

Ha spiegato come mai non ha invitato anche Javier Rojas ad abbandonare la scuola. Le sue parole: “Se nel daytime c’è Javier che dice che la scuola non fa per lui e che se ne vuole andare io capisco che è uno sfogo dettato dalla rabbia e che appartiene all’isteria. Mi metto nei suoi panni e lo calmo perché non mi offendo. Non me la prendo mai se discutono del fatto che Amici non piace: è diritto di critica. Quando, però, vai contro un altro ragazzo del programma, in questo caso Jacopo, e dici in modo presuntuoso che, qualora vincessi – e ovviamente lo pensi, altrimenti non lo dichiareresti -, te ne andresti, allora mi sembra fuori luogo”.

Filippo Bisciglia e Maria De Filippi non si parlano più? “Visti a Natale”

È ritornata anche a parlare della discussione avuta con Filippo Bisciglia ad Amici Celebrities: “Sapeva cosa poteva andare in onda visto che era protagonista delle sue dichiarazioni e, oltretutto, avvezzo alla Tv. Mi sono storta sul suo apparente stupore. Io non faccio mai trappole a nessuno: non mi piace quando le fanno a me e mi sembra giusto non farle agli altri. È per questo che, quando ha reagito così, è già stato un miracolo che non gli abbia detto altro. Poi per me finisce lì: con Filippo ci sentiamo, ci siamo visti a Natale”.

Alessandra Celentano cacciata da Amici? La De Filippi chiarisce tutto

Una domanda a cui ha dovuto necessariamente rispondere… è vero che Alessandra Celentano non ci sarà più ad Amici? “Sul web dicono che verrà cacciata, ma non è vero. Tutti quelli che se ne sono andati dal programma non sono mai stati cacciati. Alessandra ci sarà negli speciali di Amici mentre Veronica no, ma solo perché sta lavorando ed è impegnata con le coreografie. Non è stata mica mandata via”.