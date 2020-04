Amici Speciali, Francesca Tocca torna in Tv: per Umberto Gaudino?

Cast Amici Speciali: Francesca Tocca fra i professionisti?

Francesca Tocca è stata tra le professioniste di Amici più chiacchierate dell’ultima edizione. Quello che è accaduto con Valentin Alexandru ha fomentato il chiacchiericcio e, nonostante la ballerina non abbia fatto chissà cosa, i gossip sul suo conto non sono mancati. E continuano a esserci. Fino a quando? Forse solo dopo la fine di Amici Speciali, il nuovo format ideato da Maria De Filippi, che ha cambiato forma nell’ultimo periodo: si sarebbe dovuto chiamare Amici Celebrities. La Tocca – quasi sicuramente – sarà tra i professionisti di questa particolare edizione del talent show e, poche ore fa, ha pubblicato tra le sue Instagram stories le prove in studio.

Umberto Gaudino e Francesca Tocca insieme ad Amici Speciali?

Con le dovute precauzioni, cantanti e ballerini si troveranno nello studio di Amici di Maria De Filippi per nuove performance. Non rivedremo solo vecchi volti del programma, ma anche cantanti che hanno deciso di rimettersi in gioco, come Michele Bravi. Il cast è piuttosto variegato – non particolarmente esplosivo – e troviamo Umberto Gaudino, ex concorrente (ballerino di latino-americano) di Amici, ultimamente al centro del gossip per via di uno scambio di messaggi con Talisa Rovagnani.

Altri ballerini di Amici Speciali

Francesco Tocca potrebbe quindi essere presente ad Amici Speciali per dar supporto a Umberto Gaudino: hanno collaborato molto, nelle precedenti edizioni del talent show, soprattutto quando lui era un concorrente. C’è stima reciproca e sicuramente daranno vita a splendide esibizioni: nel latino-americano, la maggior parte delle performace sono fatte in coppia e la Tocca potrebbe essere la partner ideale di Umberto, che si sfiderà con Javier, Andreas, Gabriele e non solo.