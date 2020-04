Amici, Talisa e Umberto: riemergono incomprensioni su Javier

Talisa e Umberto, cosa succede dopo gli auguri? Riesplode il gossip sorto ad Amici 2020

Com’era facile da prevedere, dopo gli auguri di Talisa Ravagnani a Umberto Gaudino, è riesploso un gossip che sembrava ormai spento per sempre. Le coreografie di Umberto e Talisa ad Amici 19 sono state sempre caratterizzate da un carico di sensualità non indifferente, che ha spinto i fan a chiedersi se ci fosse del tenero fra i due: a fugare ogni dubbio, ci aveva pensato la ballerina che, dopo un momento in cui si è imbarazzata parecchio, ha deciso di confessare di essersi presa una bella cotta per il professionista. Questa infatuazione è durata per un po’ di tempo, fino a quando Talisa non ha cominciato a frequentare Javier Rojas… da quel momento lei ha rivolto tutte le attenzione sul ballerino di danza classica.

Amici, news su Umberto e Talisa… e Javier? I fan si fanno sentire

Dopo la dedica inaspettata scritta da Talisa a Umberto, però, qualcosa è riemerso e tanti su Twitter hanno cinguettato così: “Secondo me Umberto non si aspettava gli auguri di Talisa vista la storia con Javier. Però è piacevolmente sorpreso!”; “Qui ancora una volta per dire che Talisa e Umberto sono stati il best duo allievo/professionista di quest’anno”; “Ma Umberto, secondo me, è sotto un treno per Talisa!”; “Io bimba di Talisa e Umberto, ciao!”. A dire la verità, Umberto non si aspettava sul serio degli auguri da parte di Talisa (con allegata una loro foto) e la sua reazione non è passata inosservata…

Javier Rojas fidanzato mentre conosceva Talisa? Riemergono incomprensioni, tifo per Umberto

Javier, Talisa e Umberto sono al momento single. Sì, Javier ha fatto delle mezze-dichiarazioni d’amore alla ballerina, ma nulla per il momento è certo… e dovremmo aspettare ancora qualche mese per capire se saranno decisi a costruire qualcosa di serio. Intanto sono riemerse delle incomprensioni su Javier: ma era davvero fidanzato quando ha corteggiato Talisa? C’è chi ancora spera che Talisa, spento ogni interesse per Javier, possa riavvicinarsi a Umberto: “Parliamo di Umberto che mette il ‘mi piace’ a Talisa dopo due minuti?”; “Umberto e Talisa finiranno insieme… ve lo dico io!”; “Ma ancora a dire che Talisa stava con Umberto quando ha conosciuto Javier e che quindi anche lei avrebbe tradito qualcuno? Basta!”; “La ship Talisa-Umberto mi è rinata più potente che mai!”.