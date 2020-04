Javier e Talisa diretta notturna, baci e promesse: “Una casa e un cane”

Baci tra Javier e Talisa: la diretta Instagram fa emergere il romanticismo che avevano perso dopo Amici

Talisa e Javier di Amici sorprendono ancora! Tutti quelli che credono che la ballerina non voglia avere più nulla a che fare col vincitore di Amici (categoria danza) si sbagliano di grosso: ieri notte, nel bel mezzo di una diretta Instagram, si sono lasciati andare a baci a distanza, a frasi smielate e a promesse che i fan sperano vengano ben presto mantenute. Attualmente Javier vive con Nicolai, ma si augura che, un giorno, possa iniziare una convivenza con Talisa, la quale non sembra affatto trovarsi in disaccordo. Anzi! Ha avuto gli occhi a cuoricino per tutta la diretta, lui invece faticava a trovare le parole giuste e non è riuscito a cantare il ritornello di Baciami adesso di Enrico Nigiotti per il grande imbarazzo.

Talisa e Javier: appuntamento fissato e promessa importante… verrà mantenuta?

C’erano qua e là indizi sulla loro rottura definitiva, e invece la quasi-coppia di Amici 2020 ha saputo spiazzarci ancora con una diretta super! Rotto il ghiaccio, Javier Rojas le ha chiesto (metà in italiano, metà in inglese): “Tali, dopo la quarantena… we meet!”. La risposta di Talisa Ravagnani? Non ci ha pensato due volte e con un sorriso a trentadue denti ha risposto: “Yes”. Questo ha permesso a Javier di avanzare delle proposte allettanti, che hanno fatto sorridere d’imbarazzo la danzatrice: “Voglio con te una casa piena di Nutella e un cane”. Una dichiarazione romantica dei nostri tempi in piena regola!

Ultimi gossip Amici di Maria De Filippi

Javier Rojas e Talisa Ravagnani hanno promesso che ci saranno altre dirette Instagram di questo tipo. Nelle ultime ore, a far tanto discutere, le parole di Valentin Alexandru e Francesca Tocca, i quali hanno preso delle decisioni importanti. Non si torna più indietro. Letteralmente impazziti, invece, i fan di Gaia Gozzi: non ha rifilato loro un altro “palo”, ma si è presentata su Instagram affrontando diverse questioni, fra queste la sua accettazione di alcuni difetti fisici.