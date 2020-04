Valentin e Francesca Tocca: “Luce nell’abisso”, lei ricomincia: “Alba”

Amici gossip, Valentin e Francesca pronti a un nuovo inizio

Valentin Alexandru e Francesca Tocca hanno fatto un gran chiacchierare in quest’ultimo mese: sono state ricamate storie su storie su ballerino e professionista e la maggior parte del materiale lo ha concesso proprio Valentin che, con una confessione, ha rivelato il suo rapporto con Francesca. Tra i due, al momento, non c’è nulla. Hanno diviso le loro strade definitivamente e hanno voglia di ricominciare: da una parte c’è il danzatore di Amici 2020 che parla di luce all’interno dell’abisso mentre la Tocca ha fatto riferimento all’alba, a una rinascita e questo è corrisposto a nuove storie Instagram sulla sua quotidianità (ha anche pubblicato un video della figlia che canta e balla Chega di Gaia).

Strade separate per Francesca e Valentin di Amici: lui parla di luce nell’abisso e lei d’alba

Ultimamente è avvenuto un duro sfogo da parte di Francesca Tocca, che non ha più nessuna intenzione di pensare al passato. Per lei, una nuova vita: “L’alba”, ha scritto su Instagram, l’inizio di tutto; Valentin Alexandru, invece, si è lasciato andare a queste parole: “A volte il più luminoso di tutti è il ‘nero’. Dentro il suo abisso c’è una luce che non conosciamo”. Riferimento, questo, non solo alla speranza continuamente accesa nella sua vita (che può attraversare periodi bui), ma anche al suo carattere: è sempre stato un tipo piuttosto tenebroso ad Amici di Maria De Filippi e poche persone hanno scoperto com’è realmente, quella luce che, a suo dire, ha dentro di sé.

Ultime notizie di Amici 19: cosa bisogna ancora sapere?

Francesca Tocca e Valentin Alexandru fanno ancora parlare (Bianca Guaccero ha detto qualcosa del suo amico Raimondo Todaro) così come Gaia e Giulia di Amici: è vero che hanno litigato? La cantante di Va tutto bene ha preferito chiarire per evitare di ricevere altre domande sul suo rapporto con Gaia in futuro.