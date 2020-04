Pronto Detto Fatto, Todaro e Tocca crisi: “Mio amico, mi auguro di no”

Francesca Tocca e Raimondo Todaro si sono lasciati davvero? Bianca Guaccero interviene durante Pronto Detto Fatto

Raimondo Todaro e Francesca Tocca stanno facendo chiacchierare per la crisi che sarebbe imperversata nella loro vita. Un fulmine a ciel sereno? Per Bianca Guaccero sì, che ha spiegato, durante l’ultima diretta di Pronto Detto Fatto di essere un’amica del ballerino, ma che non ha intenzione di entrare nella sua sfera sentimentale. Non sa davvero nulla? Jonathan Kashanian ha cercato di indagare, ponendo diverse domande alla conduttrice: quest’ultima ha spiegato che, se la notizia dovesse rivelarsi vera, sarebbe molto dispiaciuta per quello che è successo ai due professionisti di danza.

Case diverse per Raimondo Todaro e Francesca Tocca?

I due ballerini avrebbero preso case diverse. Francesca e Raimondo starebbero quindi passando la quarantena lontani, come aveva spiegato il settimanale Di Più: “Ormai hanno preso strade differenti e hanno deciso di andare a vivere in case diverse”. Bianca Guaccero ha detto: “Io non so niente. Niente ti dico! Non entro nelle sue vicissitudini. Lui è un mio grande amico. Quando balla, ti fa toccare il cielo con un dito. Sinceramente non so di questo momento delicato. Mi auguro vivamente di no”.

Giulia De Lellis e Andrea Damante, la Guaccero interviene: “La coerenza!”

Bianca Guaccero è poi passata al ritorno di fiamma di Giulia De Lellis e Andrea Damante: “La coerenza! No, a parte gli scherzi, forse certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Una diretta di Pronto Detto Fatto che ha avuto diversi problemi tecnici: “Mi stanno continuando a scrivere che il video non si vede e non si sente nemmeno nulla. Mi dispiace che si debba fermare”.