Francesca Tocca e Raimondo Todaro addio: “Lui è andato via di casa”

Francesca Tocca di Amici e Raimondo Todaro di Ballando con le Stelle si sono lasciati? Ultimi gossip

Sarebbe ufficialmente giunto al capolinea il matrimonio tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro. I gossip di una crisi si susseguono ormai da tempo ma i diretti interessati non hanno mai smentito. Ora il settimanale Di Più ha interpellato fonti vicino alla coppia che garantiscono: la ballerina di Amici e il protagonista di Ballando con le Stelle si sarebbero detti addio. Tanto che Todaro avrebbe lasciato la casa che condivideva con l’ormai ex moglie e la figlia Jasmine, di sette anni. “Ormai hanno preso strade differenti e hanno deciso di andare a vivere in case diverse”, hanno spifferato persone vicine a Francesca e Raimondo alla rivista edita da Cairo Editore.

Raimondo Todaro avrebbe cercato di superare la crisi poi sarebbe andato via di casa

La crisi sarebbe scoppiata lo scorso ottobre ma la rottura definitiva risalirebbe a dicembre. “Alla fine di dicembre, nonostante il tentativo di salvare il matrimonio pensando alla loro bambina, si è arrivati alla rottura. All’inizio, almeno da parte di Todaro, c’era la volontà di riaggiustare le cose ma poi non è stato possibile e lui se ne è andato di casa”, hanno aggiunto gli amici dei due ballerini. “Oggi Raimondo è amareggiato”, hanno puntualizzato le varie fonti consultate da Di Più.

Valentin di Amici e Francesca Tocca: la questione è poco chiara

Nei mesi scorsi si è parlato a lungo di un presunto flirt tra Francesca Tocca e Valentin, ex concorrente di Amici. Fino ad ora nessuno dei due ha confermato o smentito la natura del loro rapporto. La Tocca era legata a Raimondo Todaro dall’adolescenza: si sono conosciuti e innamorati grazie alla danza.