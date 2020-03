Francesca Tocca e Valentin, cosa c’è davvero? Due cuori infiammano Web

Valentin Alexandru Dumitru e Francesca Tocca, il gossip impazza dopo Amici 19

La situazione è ancora molto ingarbugliata perché nessuno dei diretti interessati si è finora esposto in maniera decisa, quindi prendete tutto ciò che si legge in queste ore come fosse gossip e nient’altro. Parliamo di Francesca Tocca e Raimondo Todaro che non postano foto assieme da moltissimo tempo e che – come aveva già rivelato Chi – sembrano essere in crisi. A far esplodere questa crisi potrebbe essere stato Valentin Alexandru Dumitru di Amici, anche se non si sa nulla: può darsi che i due si fossero già lasciati, che si siano lasciati per lui o che invece tutto questo sia solo uno dei tanti pettegolezzi che si rincorrono nell’ultimo periodo nel Web. Non lo sappiamo; fatto sta che se ne parla.

Francesca Tocca e Valentin, scambio di cuori su Instagram dopo l’eliminazione del ballerino

E a far insospettire i più non è solo la mancanza di foto di Francesca e Raimondo assieme ma anche il fatto che entrambi non abbiano mai smentito questa presunta crisi: atteggiamento a cui si aggiunge un recente scambio di cuori tra Valentin e Francesca sotto al post che segue, pubblicato dal ballerino latino-americano dopo l’auto-eliminazione da Amici. Auto-eliminazione che ha scatenato polemiche a non finire e che di questo passo continuerà a far parlare per molto tempo, visti i pettegolezzi esplosi sul danzatore. Si tratta semplicemente di due cuori in realtà: lei commenta e lui risponde, nient’altro. Se però pensate che il gossip è arrivato persino in prima serata ad Amici potete ben capire che la gente ha iniziato davvero a domandarsi cosa c’è tra i due.

Raimondo Todaro difende Valentin: cosa sta succedendo?

In tutto questo considerate pure che Raimondo non ha mai parlato di questi pettegolezzi e che anzi proprio recentemente ha difeso Valentin, che se le voci fossero vere sarebbe un suo rivale, dopo il trattamento ricevuto. Proprio quest’atteggiamento di Todaro ci fa pensare che in realtà tra lui e Francesca non ci sia stata alcuna rottura, e che quindi entrambi parleranno quando si sentiranno pronti. Tutto è ancora avvolto nel mistero dunque: si parla, si parla e si parla ma al momento non c’è proprio nulla di certo. Vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.