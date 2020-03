Francesca Tocca e Raimondo Todaro in crisi? Non c’è smentita, cosa sta succedendo

Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono lasciati? L’indiscrezione serpeggia nel Web e arriva a Chi

Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono continuamente al centro del gossip in quest’ultimo periodo per una presunta crisi di coppia che sembra non finire. Non abbiamo alcuna certezza, e a dire il vero si è parlato di questa rottura anche un po’ di tempo fa; abbiamo però preferito evitare di riportare un pettegolezzo del genere proprio perché nessun settimanale di una certa importanza vi si era soffermato. Ora invece l’indiscrezione non solo sta facendo il giro di tutto il Web ma è stata rilanciata anche da Chi che non è certo l’ultima delle riviste. Iniziamo ad avere il sospetto insomma che qualcosa stia accadendo, anche se alla fine tutto potrebbe rivelarsi un semplice pettegolezzo e nient’altro.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro, il gossip sui due ballerini che lascia senza parole

Le parole di Chi sono chiare: “Scoppia la crisi tra la bellissima Francesca Tocca e Raimondo Todaro – questo quanto si legge nell’ultimo numero –, lei ballerina di Amici, lui di Ballando con le stelle. I due stanno insieme da tredici anni”. Si tratta insomma di un trafiletto dal significato inequivocabile che non lascia ben sperare sul futuro dei due bei ballerini, una coppia da sempre affiatata che ha fatto innamorare i telespettatori. Cosa diranno a questo punto Francesca e Raimondo? Decideranno di rispondere oppure lasceranno che i pettegolezzi cadano nel dimenticatoio?

Gli ultimi post di Francesca Tocca e Raimondo Todaro insieme: finora nessuna smentita della crisi

Finora nessuno dei due ha smentito la presunta crisi, ed è questo, assieme al gossip rilanciato da Chi, che desta sospetti. Anche gli ultimi post pubblicati da entrambi non fanno ben sperare, visto che nessuno dei due pubblica contenuti “di coppia”, diciamo così, da ottobre 2019. Al momento vi presentiamo queste news come indiscrezioni a cui dare il peso che meritano, cioè quasi nullo fino a quando uno dei due non interverrà. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!