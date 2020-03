Todaro, Valentin e Nicolai: cos’è successo dopo Amici, verità del maestro

Amici, Raimondo Todaro si difende dal Web dopo la polemica su Valentin Alexandru, Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii

Come forse avrete saputo, Raimondo Todaro è intervenuto sulla polemica che ha travolto Valentin Alexandru, Javier Rojas, Nicolai Gorodiskii e Maria De Filippi dicendo la sua sulla puntata di Amici 19 e venendo ripreso da numerosi blog e testate giornalistiche. I titoloni sono stati moltissimi, e questo ha spinto il ballerino a mettere un punto alle polemiche con una serie di storie pubblicate su Instagram in cui parla proprio dei ballerini e in particolare di Nicolai e Valentin. “Ciao a tutti e buona quarantena a tutti – questo l’inizio della storia di Raimondo –! Questo video è dovuto perché ho cominciato a leggere delle cose che non sono vere, come per esempio l’ultimo posto di cui ho appena fatto lo screen, dove sembrerebbe che io ho detto che Nicolai è raccomandato”. Il post a cui Todaro ha fatto riferimento è Amici 19, Raimondo Todaro contro Maria De Filippi: “Nicolai? Raccomandato” che ha postato proprio tra le sue storie e che vede il maestro prendere una posizione contro Gorodiskii.

Todaro chiarisce: “Non ho mai parlato di Nicolai, semplicemente mia opinione”

Raimondo in realtà ha spiegato che non intendeva dire certamente quanto emerso nel Web e che il suo giudizio era limitato soltanto alla diretta: “Io – ha aggiunto piuttosto spazientito – non ho mai parlato di Nicolai… assolutissimamente… E quando si mette un due punti con virgolettato vuol dire che sono stato io a dirlo in prima persona, il che è molto grave. Ho semplicemente detto la mia opinione da telespettatore, cioè che ieri hanno un attimino perso il controllo”. In effetti è proprio questo ciò che è stato condannato alla De Filippi, sommersa di accuse dopo la terza puntata del Serale.

Valentin, la difesa di Todaro: “Non c’entrava nulla”

“Era anche un modo – ha così continuato – per ironizzare perché a un certo punto sembrava un po’ una commedia. Hanno perso la bussola, e ne ha fatto le spese Valentin che, poverino, non c’entrava nulla. Tutto qua, niente di più niente di meno”. Intanto, visto il silenzio di Alexandru sui social network, si è iniziato a pensare che ci sarà una sfida immediata con Jacopo Ottonello per evitare che la polemica continui fino alla prossima diretta. Se ne sapremo di più vi aggiorneremo.