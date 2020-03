Amici, Valentin rientra per sfida immediata con Jacopo? Strano silenzio

Valentin Alexandru dopo Amici, probabile colpo di scena venerdì 20 marzo: sfida immediata con Jacopo Ottonello?

Il silenzio di Valentin Alexandru continua ad essere assordante su Instagram e sugli altri suoi profili social. Non sappiamo se questo voglia dire qualcosa ma non possiamo non considerare l’idea che dopo quanto accaduto ad Amici 19 si stia pensando a una soluzione per rimediare al danno. Di cosa parliamo esattamente? Si tratta solo di ipotesi ma non sono inverosimili perché in fin dei conti non è impossibile che una situazione del genere si verifichi realmente. Veniamo subito al dunque.

Amici, le accuse a Maria De Filippi per il trattamento riservato a Valentin

Maria De Filippi ha ricevuto molte accuse dal Web intero – basti guardare i profili social della trasmissione per notare come continuino ad essere riempiti di insulti e offese – per aver trattato in maniera diversa Valentin e Javier Rojas perché quando il primo ha minacciato di andarsene non ha fatto nulla per fermarlo. La conduttrice in realtà era visibilmente provata dalla situazione che si era creata in studio contro i giudici, e non essendo un robot ha perso le staffe: è probabile quindi che a mente lucida forse userebbe toni diversi e non rinuncerebbe alla solita diplomazia che ha usato nel corso delle puntate di Amici prima e durante il Serale. Ed è anche per questo motivo che crediamo che qualcosa possa succedere.

Serale Amici, perché potrebbe esserci davvero una sfida tra Jacopo e Valentin

Pensiamo, per la precisione, a una sfida immediata tra Valentin e Jacopo Ottonello venerdì prossimo: è stato lo stesso Jacopo ieri a manifestare una certa insofferenza per il modo in cui ha avuto accesso alla quarta puntata, quindi dubitiamo che si opporrà. E visto che lo stesso Giuliano Peparini, pur avendo precisato meglio le sue idee proprio ieri, in puntata ha dato ragione ad Alessandra Celentano in merito all’esito della sfida tra Nicolai Gorodiskii e Javier Rojas, dubitiamo che in quanto direttore artistico voglia opporsi.

Valentin, silenzio assordante su Instagram: cosa succederà venerdì?

Per di più a tutto questo dovete aggiungere il fatto che Valentin non sta scrivendo né dicendo nulla sui propri profili social, e ciò è molto strano a distanza di due giorni dall’auto-eliminazione: che ci sia qualcosa che ancora non sappiamo e che Maria lo abbia incontrato alla fine della puntata? Sarebbe non solo una cosa giusta ma anche un comportamento che renderebbe onore alla De Filippi che finora ha sempre saputo gestire tutto, anche le polemiche più gravi, con estremo garbo e diplomazia. Vi aggiorneremo.