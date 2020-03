Serale Amici, doccia fredda concorrenti prima della diretta: Jacopo KO

Amici, Serale nerissimo per Jacopo Ottonello: cos’è successo prima della terza diretta

Una bruttissima giornata, quella di ieri per Jacopo Ottonello che ha dovuto affrontare la terza diretta del Serale di Amici 19 dopo aver appreso una notizia non proprio bella: lo abbiamo visto proprio nella puntata di oggi, quando si è scoperto in che posizione si fossero classificati gli inediti dei quattro cantanti. Se Gaia Gozzi ha potuto festeggiare il secondo posto e Giulia Molino il ventiduesimo non si può dire lo stesso di Nyv Paternagel, finita oltre il cinquantesimo, e del già citato Jacopo che purtroppo non si è proprio piazzato: “Mi dispiace che il pezzo non piaccia – queste le parole di Ottonello –. Ci credevo tanto in quel pezzo lì, si vede che non è piaciuto come l’ho fatto, come la canto io”. “Direi – ha poi aggiunto prima di parlare con Greta, la sua fidanzata – che è abbastanza palese che io ci sia rimasto male. [Essere sempre sorridente, ndr] È un mio modo per svincolarmi da ansia e paura di andarmene a casa prendendola sul ridere e cercando di trarre il meglio dalle cose che mi vengono dette. Qua però da un non classificato di positivo non c’è da prendere un c…o”.

Serale Amici, l’inedito di Jacopo floppa e Valentin Alexandru abbandona: brutta giornata per il cantante

La situazione è poi peggiorata quando Jacopo ha rischiato di uscire dal Serale di Amici prima che Maria De Filippi accettasse senza esitare l’auto-eliminazione di Valentin Alexandru; peggiorata perché Jacopo ha sentito di non essersi conquistato la quarta puntata, ed è stato proprio lui a confessarlo alla ragazza: “Sono un po’ giù – queste le sue parole – perché il fatto di aver preso la maglia così mi dà un po’ fastidio”. Greta ha cercato di rasserenarlo ma Jacopo era palesemente giù, anche se poi si è calmato in un momento di coccole e tenerezze: “Mi manchi da morire”, ha detto a un certo punto la ragazza. “Anche tu – ha risposto Jacopo –. Non faccio altro che pensare a te. Difendimi per sempre l’ho cantata perché volevo riuscite a parlare con te con una canzone”. “Sei sempre così autocritico – le ha fatto presente Greta –, che è giusto ma fino a un certo punto. Non fare così! Hai delle capacità! Le conosciamo tutti, continua sulla stessa linea!”. E in merito alla vittoria senza sfida: “Non è colpa tua”.

News Serale, Jacopo si consola con Greta: una telefonata che scoppia d’amore

“Ho detto a Maria che sei bellissima”, ha aggiunto Ottonello che poi ha cercato di rincuorare la ragazza, spaventata dal Coronavirus: “Uscivo, facevo cose – queste le parole di Greta –… Ora stando in casa è un po’ più… pesantissimo!”. “Stai dimostrando di tenere veramente a questa persona”, ha detto Jacopo parlando di sé stesso. “Sai quanto sono legata a te…”, gli ha fatto notare Greta. “Il mio desiderio – queste le parole più belle di Ottonello – è quello di passare tutta la vita con te”. Delusione per il singolo insomma ma tanto entusiasmo per una ragazza che ha sempre sognato.