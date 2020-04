Francesca Tocca furiosa dopo rottura con Valentin: “Mi avete rotto il ca..o”

Francesca Tocca furiosa su Instagram dopo la rottura con Valentin: la ballerina di Amici appare stanca

Duro sfogo quello a cui dà vita in queste ore Francesca Tocca, dopo la rottura con Valentin Alexandru Dumitru. I due si sono conosciuti ad Amici, durante le prove delle varie esibizioni. Proprio nella scuola più famosa d’Italia è nata una relazione tra la ballerina professionista e l’allievo, che sembra non essersi conclusa nel migliore dei modi. Qualche settimana fa, poco prima della fine del programma, Valentin ha tolto ogni dubbio ai telespettatori, rivelando di aver avuto davvero una relazione con Francesca. Il ballerino, però, in questa sua confessione, ha riportato particolari che, a detta di molti, avrebbe potuto omettere. Non solo, a interrompere la storia d’amore sarebbe stato proprio lui, il quale dichiara di aver preferito non creare ulteriori sofferenze alla famiglia della Tocca. Questa sua scelta sembra non essere stata per nulla approvata da molti telespettatori. Intanto, sono diversi i fan che ancora continuerebbero a chiedere delle spiegazioni a Francesca su quanto accaduto con Valentin.

Francesca Tocca si lascia andare a un piccolo e duro sfogo su Instagram

Da quanto si legge nella Storia condivisa da Francesca Tocca su Instagram, si intuisce che sono ancora tanti i telespettatori alla ricerca di spiegazioni su quanto accaduto con Valentin. “Eh bastaaa. Mi avete un po’ rotto le scatole. Anzi, mi avete rotto il ca..o, le scatole non rendono tanto l’idea. Buona serata”, così la Tocca si sfoga in queste ore. Probabilmente i numerosi messaggi che sta ricevendo in questi giorni non le stanno facendo bene. Già qualche giorno fa, attraverso un post condiviso dalla sua collega Giulia Pauselli, si è compreso che Francesca sta vivendo un periodo difficile dopo la rottura con Valentin. La fine di questa relazione pare abbia colpito molto la ballerina professionista del talent di Maria De Filippi.

Francesca Tocca stanca dei continui gossip: la ballerina di Amici si sfoga dopo giorni di silenzio

Francesca non ci sta e, questa volta, non le manda a dire sui social. Una reazione improvvisa, ma non proprio inaspettata. La Tocca sta mantenendo il silenzio ormai da tanto tempo e ora sembra non riuscire più a sopportare determinate parole. Solo qualche giorno fa appariva nostalgica sui social, mentre ora dimostra di essere stanca.