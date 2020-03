Francesca Tocca, dopo Valentin periodo difficile? La dedica della Pauselli

Francesca Tocca, dopo Valentin sta vivendo un periodo difficile? Arriva la dedica di Giulia Pauselli

Sembra proprio che la storia tra Valentin Alexandru Dumitru e Francesca Tocca, nata ad Amici, non si sia conclusa nel migliore dei modi, anzi. Oggi a prendere nuovamente le difese della ballerina professionista è una sua collega, Giulia Pauselli. Le due condividono la passione per la danza, ma anche un rapporto di amicizia. E probabilmente per tale motivo, la fidanzata di Marcello Sacchetta vuole sostenerla. Pare che la Tocca non stia vivendo un periodo sereno. A far pensare questo è proprio Giulia, che condivide un emozionante messaggio su Instagram. Scendendo nel dettaglio, la Pauselli pubblica sul social una parte della canzone Cura di Franco Battiato e una foto che la ritrae mentre si esibisce insieme alla Tocca. Sono diversi i fan che commentano sotto il post, dando tutto il loro sostegno a Francesca e scagliandosi contro Valentin! Sembra, dunque, che il gesto del ballerino di Amici non sia per nulla piaciuto al pubblico e non solo.

Valentin ha scelto di raccontare com’è nata la sua storia con Francesca e questo ha causato non poche polemiche. In molti sono convinti che il ballerino avrebbe dovuto mantenere il silenzio e non svelare pubblicamente quanto realmente accaduto con la Tocca. E mentre quest’ultima preferisce non parlare della situazione sui social, Giulia Pauselli cerca di darle tutto il suo sostegno: “E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te”. Con queste parole, la ballerina cerca di lanciare un messaggio positivo per l’amica. Probabilmente Francesca non ha reagito bene di fronte alla scelta presa da Valentin di rendere pubblico quanto accaduto tra loro in questi mesi.

Pare, dunque, che la storia non si sia conclusa nel migliore dei modi. Sono tanti a criticare la scelta presa da Valentin, il quale ha lasciato la Scuola di sua spontanea volontà. Dopo il suo abbandono, sono spuntati sul web vari filmati che lo vedono porsi in modo scorretto nei confronti della Tocca. Successivamente, lo stesso ballerino ha scelto di parlare del suo rapporto con Francesca, generando non poche polemiche. Intanto, non ci resta che attendere una dichiarazione da parte della Tocca, che però potrebbe scegliere di continuare a mantenere il silenzio.