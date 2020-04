Francesca Tocca “Bisognava sognare”: nostalgia dopo Valentin, lo sfogo

Valentin Alexandru Dumitru e Francesca Tocca, la storia d’amore finita prima dell’ufficialità

Sappiamo tutti che la storia d’amore tra Francesca Tocca e Valentin Alexandru Dumitru di Amici 19 non è più soltanto un pettegolezzo: i due si sono piaciuti e hanno iniziato a frequentarsi, come rivelato dallo stesso ballerino un po’ di tempo dopo l’abbandono del talent show di Canale 5. Nessuno si aspettava però che Valentin avrebbe messo un punto alla storia proprio nel momento in cui la ufficializzava su Instagram: atteggiamento che non è piaciuto a diverse persone che lo hanno accusato di non aver rispettato affatto Francesca.

Francesca dopo Valentin: un messaggio carico di rabbia e nostalgia

Nessuno di noi sa se Valentin avesse avvisato o meno la Tocca del messaggio che avrebbe scritto; è certo però che le reazioni della ballerina non sono mancate, e quella di oggi aggiunge un altro tassello al puzzle: “Dicono – queste le parole di Francesca a commento della foto che abbiamo condiviso qui di seguito – che c’è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c’era un tempo sognato che bisognava sognare”. L’impressione che abbiamo è che la professionista si stia rivolgendo proprio a Valentin con questo messaggio e che di conseguenza non sia per niente d’accordo sulla rottura voluta dal ballerino (che però ha lasciato Francesca dichiarandosi innamorato di lei).

Lo sfogo di Valentin sulla storia con Francesca e il ritorno sui social network

Ricordiamo che Valentin ha scelto di lasciare la Tocca non per mancanza d’amore ma perché non riusciva a sopportare le accuse di aver rovinato una famiglia: cosa non vera perché lei e Raimondo Todaro, che infatti lo ha anche difeso dopo la puntata dell’abbandono, non erano più una coppia quando lui e Francesca avevano iniziato a conoscersi. Staremo a vedere a questo punto come reagirà Valentin che intanto a giudicare dai social network sembra aver deciso di mettere una pietra sopra a tutto e non pare essere disposto a tornare indietro. Vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più!