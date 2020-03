Valentin e Francesca Tocca, non solo silenzio: reazioni dopo sfogo, è caos

Francesca Tocca e Valentin Alexandru Dumitrtu si sono lasciati: la storia finisce prima dell’annuncio

A confermare la relazione o comunque una frequentazione tra Francesca Tocca e Valentin Alexandru Dumitru è stato proprio lui che su Instagram durante l’ultima puntata di Amici 19 ha pubblicato un lunghissimo e a tratti sorprendente sfogo. In queste dichiarazioni Valentin diceva essenzialmente che con Francesca si era creato un feeling importante ma che lui purtroppo non se la sentiva di andare avanti perché lei ha una famiglia. Una scelta poco comprensibile, se ci pensate, visto che la Tocca è adulta e vaccinata e può decidere benissimo da sé. Ad ogni modo non è questo ciò di cui vogliamo parlarvi ma delle reazioni che il post di Valentin ha scatenato.

Valentin e Francesca, lei ha smesso di seguirlo dopo la rottura

Anzitutto Francesca ha smesso di seguirlo su Instagram, e questo vuol dire molto: significa infatti che i due non si sono lasciati bene e che quindi questa storia potrebbe in qualche modo non continuare più. Valentin si è detto innamorato nel lungo sfogo social, perciò avevamo ipotizzato un qualche tentativo di riavvicinamento in futuro (al cuor non si comanda, no?); il punto è che questo futuro ci sembra molto lontano. Come se non bastasse, il profilo di Francesca continua ad essere sommerso di insulti e offese: si tratta di messaggi che non vogliamo condividere in alcun modo perché ingiusti e altamente lesivi della dignità dei diretti interessati. Tutti sappiamo che Francesca ha una famiglia ma, vista la rottura con Raimondo Todaro, nessuno può impedire a una mamma di rifarsi una vita.

Ultimi aggiornamenti Francesca e Valentin, il ballerino blocca i commenti su Instagram

Aggiornamenti importanti vengono anche dal profilo di Valentin che come Francesca ha adottato la tattica del silenzio negli ultimi giorni; il ballerino inoltre ha disattivato anche i commenti agli ultimi post, forse dopo aver visto la valanga di offese che stava ricevendo. Riteniamo inaccettabile l’odio dei cosiddetti “leoni da tastiera”: tutti potremmo ritrovarci prima o poi in situazioni simili, e giudicare e puntare il dito contro, soprattutto adottando un linguaggio spregevole, non è più accettabile nel 2020. Soprattutto in un periodo così difficile come quello che stiamo vivendo.