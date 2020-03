Amici, il ritorno di Valentin: dopo Francesca Tocca il ballerino riparte così

Valentin Alexandru Dumitru dopo lo sfogo su Francesca Tocca

Valentin Alexandru Dumitru è tornato su Instagram dopo la marea di polemiche che ha sommerso lui e Francesca Tocca a seguito dello sfogo sulla loro relazione. Il ballerino non ha più proferito parola dopo il racconto sulla nascita della storia con la professionista di Amici 19, e proprio ieri vi facevamo notare cos’avessero fatto lui e lei su Instagram dopo quel momento. Oggi ci sono degli aggiornamenti che ci mostrano il Valentin di sempre, il ballerino che cerca di farsi scivolare tutto addosso ma che in fondo, chissà, soffre per ciò che sta accadendo. L’ex concorrente di Amici è infatti tornato su Instagram postando una foto di lui seduto su un’attrezzo da sala pesi: nessun riferimento a quanto successo, niente di niente.

Amici, Valentin e Francesca: la storia è finita male?

Da parte di Francesca ancora nessuna risposta: la ballerina ha semplicemente smesso di seguire Valentin su Instagram e non ha voluto affrontare direttamente il gossip preferendo trincerarsi dietro a un silenzio che in realtà dice molto. Pare infatti che i due non si siano lasciati affatto bene, anche perché se così fosse stato entrambi avrebbero gestito la cosa in maniera molto diversa. Aspettiamo tutti l’intervento della Tocca al riguardo ma dubitiamo sinceramente che arriverà perché la situazione si è fatta davvero pesante e il Web come al solito non si smentisce.

News Valentin e Francesca, critiche infinite su Web dopo la confessione del ballerino

Sono in tanti in effetti ad aver accusato Valentin e Francesca delle peggiori cose usando un linguaggio deplorevole che ha costretto persino lui a disattivare i commenti sotto agli ultimi post pubblicati su Instagram. Non sappiamo come si evolverà la faccenda dopo la pubblicazione dell’ultimo scatto del ballerino, che pare non voglia lasciarsi toccare dalle critiche, ma speriamo che la tempesta si plachi e che riescano in qualche modo a riappacificarsi. Vi terremo aggiornati.