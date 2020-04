Giulia Molino ha litigato con Gaia? Chiarisce tutto, poi arriva Francesco

By

Rapporto Giulia e Gaia dopo Amici 2020: cos’è successo alle due cantanti?

Giulia Molino ha sorpreso tutti i suoi fan con l’ultima diretta Instagram. Tra le prime domande che le hanno posto (oltre a quella sul suo presunto fidanzamento con Francesco Bertoli), quella riguardante il suo rapporto con Gaia Gozzi, la vincitrice di Amici 2020. Nella prima parte del talent show, le due si erano del tutto ignorate: non avevano poi molto da dirsi; a inizio Serale, invece, Giulia diceva di continuo che le mancava Francesco, che lui è stato il suo unico amico e che non riusciva a legare molto con gli altri ragazzi; qualche tempo prima della finale, ha invece riscoperto Gaia e oggi ha voluto parlare di lei durante la diretta.

Giulia Molino spiega cosa vuole fare con Gaia Gozzi dopo l’emergenza Coronavirus

Giulia ha commosso tutti i suoi follower con un messaggio dedicato a una fan scomparsa; oggi le hanno chiesto se ha litigato con Gaia e lei, ironizzando, ha risposto: “Sì, la odio!”. Ma poi ha detto: “Mi sento con Gaia, ci vogliamo bene. È nato un bel rapporto di amicizia. Quindi perché non continuare a sentirci? Lei mi ha promesso di tornare molto presto a Napoli”. Un’amicizia che durerà anche a talent concluso, molto probabilmente: dopo l’emergenza Coronavirus, gireranno in Italia per i firma-copie (Giulia ha confermato che ci saranno) e avranno così modo di incontrarsi.

Francesco Bertoli compare nella diretta di Giulia Molino: fan in delirio!

Poi si è messa in collegamento con una sua amica, che non vede l’ora di rivedere: “Lei è una mia compagna dell’università di Napoli. Non ci vediamo da ottobre, quando ho cominciato Amici”. Ma quello che ha veramente spiazzato i fan è stata la comparsa di Francesco Bertoli: i due hanno cantato McDonald’s, il brano del ragazzo. È nato del tenero fra i due? Chi lo sa, fatto sta che Giulia ha promesso che ci saranno presto delle notizie-bomba: “Nelle prossime dirette vi farò delle grandissime sorprese”. Attendiamo.