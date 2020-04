Talisa e Javier si sono lasciati? Coppia anomala: indizi e silenzi

Javier Rojas e Talisa Ravagnani, la storia d’amore ad Amici 19 tra alti e (molti) bassi

Continuano ad essere protagonisti del gossip, Javier Rojas e Talisa Ravagnani. E continuano ad esserlo proprio perché ancora non si capisce in che rapporti siano. Ricapitoliamo brevemente cos’è successo al Serale di Amici 19, visto che la situazione potrebbe essere complicata da comprendere per alcuni: all’inizio della fase finale si è notato l’avvicinamento di Talisa e Javier ma nessuno sapeva che lui e la sua ex Sol si fossero lasciati da dieci giorni circa; tutti hanno iniziato a fare il tifo per i due ballerini fino a quando non si è visto il vincitore del circuito Danza chiedere di sentire al telefono la sua ex invece di Talisa dopo un momento di difficoltà: Javier ha detto che avrebbe chiamato anche Talisa ma in pochi gli hanno creduto, e comunque ne è venuta fuori qualche giorno dopo una discussione con Gaia Gozzi e Giulia Molino che accusavano il ballerino di tenere il piede in due scarpe. Nel frattempo Talisa ha chiesto ai fan di non farle più domande su Javier e si è visto che lui ha anche cercato di avvicinarsi a Virginia Tomarchio durante il Serale. Tanti punti di domanda insomma su questa storia che a noi a dirla tutta sembra ormai naufragata o comunque messa in stand-by anche per via del Covid-19 che ha imposto a tutti e due di stare lontani.

Talisa e Javier si sono lasciati? Pochi gesti su Instagram: cosa succede alla coppia di Amici

Ciò che più ci colpisce sinora è che Talisa non ha pubblicato post dedicati a Javier, se non una storia in cui si vede il ballerino alzare la coppa del vincitore, e lo stesso possiamo dire di lui: Rojas non ha pubblicato storie dedicate alla sua Ravagnani, se non un post in cui commenta positivamente un’esibizione che la ballerina ha pubblicato tra le sue storie Instagram. Quello di Javier e Talisa insomma non ci sembra proprio un rapporto tra due fidanzati.

News Talisa e Javier, futuro incerto per i due ballerini: il silenzio è assordante

Più che i cattivi comportamenti di Javier insomma a pesare sono soprattutto i silenzi di entrambi. Silenzi che non vengono smentiti da giorni e che hanno scatenato ovviamente tanti dubbi nei fan. Come quelli su di lui e Nicolai, del resto. Non sappiamo se i due formino ancora una coppia oppure no: di certo sono due fidanzati molto anomali. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo tempestivamente.