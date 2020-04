Talisa e Javier: “Umberto persona speciale”, auguri spiazzano dopo cotta

Amici gossip, Talisa e Umberto: dopo la cotta, degli auguri che spiazzano tutti (anche il ballerino professionista di Amici!)

Talisa Ravagnani non riesce ancora a dire che ha il cuore impegnato. Nonostante abbia un rapporto speciale con Javier Rojas, non intende dare un nome preciso a quello che stanno vivendo (a distanza): solo quando la quarantena sarà finita e potranno incontrarsi, potrebbe dare ulteriori spiegazioni. Per il momento Javier e Talisa di Amici si sentono, senza correre troppo: si piacciono – è innegabile – ma preferiscono andarci coi piedi di piombo, soprattutto dopo tutto il caos creato all’interno del talent show! Adesso quello che ha colpito è stato uno speciale messaggio d’auguri a Umberto Gaudino, per il quale, durante il suo percorso nella scuola, Talisa si era presa una bella cotta; messaggio che ha lasciato senza parole anche Umberto!

Talisa scrive a Umberto, Javier geloso? Ecco cosa sta succedendo

Javier non ha dimostrato di essere geloso per ciò che ha fatto un ex concorrente di Amici per Talisa, ma gli auguri della ballerina a Umberto potrebbero forse scatenare qualcosa… Su Instagram, attraverso una storia, Talisa gli ha scritto: “Auguri, Umberto! Grazie per tutto. Sei una persona davvero speciale. È stato bellissimo aver condiviso il palco con te”. Il tutto accompagnato da scatti molto sensuali. Perché tutto questo ha lasciato interdetti i fan di Amici? Per la cotta che Talisa si era presa per il ballerino professionista: “Ho ballato con Umberto… ho perso la testa, io lo amo!”, aveva detto durante una puntata del daytime.

Ultime notizie Amici, Umberto imbarazzato: risponde a Talisa così

Mentre Francesco Bertoli e Giulia Molino hanno avuto la fortuna di passare la quarantena insieme (e sappiamo grazie al cantante cosa sta succedendo), per niente fortunati sono stati Talisa e Javier di Amici. Come reagirà Javier agli auguri di compleanno dedicati a Umberto? Quest’ultimo ha riposto in maniera imbarazzata, come potete vedere nello screenshot della story in basso: