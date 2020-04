Giulia e Francesco Amici, retroscena: “Alcuni giorni vuoto, altri…”

Giulia Molino e Francesco Bertoli, aggiornamenti sulla quarantena insieme: adesso parla lui

Francesco e Giulia di Amici 19 stanno vivendo una quarantena serena. Certo, anche in loro è forte la voglia di abbracciare i propri cari e di cantare per i fan ma, grazie al loro bellissimo rapporto, questa situazione sembra più leggera. Stanno producendo tanta musica ed è possibile che, a quarantena ultimata, sfornino un attesissimo duetto. I loro sostenitori – convinti che un giorno confesseranno di essere una vera coppia – sono curiosi di scoprire come procede la loro convivenza (per nulla forzata) e quest’oggi Francesco Bertoli ha raccontato qualcosa di più.

La confessione di Francesco Bertoli: cosa fa con Giulia Molino?

Dopo aver saputo come hanno trascorso la Pasqua, oggi il cantante di Mc Donald’s ha detto cosa fa per la maggior parte del giorno con la sua “coinquilina”: “Stiamo scrivendo tanto e stiamo facendo musica – ha rivelato a Radio Marte -. Lo prendiamo come un ritiro musicale. Non ci fermiamo qua”. Giulia Molino sta rilasciando interviste a destra e a manca, ma c’è stato anche un momento in cui ha dovuto “alzare la voce”! Quando? Nel momento in cui una sua fan è stata bullizzata per via del colore della pelle.

La mia città di Francesco Bertoli: “Mette davvero nostalgia…”

Francesco Bertoli ha poi parlato del suo ultimo brano, La mia città: “Mette davvero nostalgia questa canzone. Non vedo l’ora di cantarla davanti alle persone che apprezzano la mia musica e sono sicuro che presto lo farò”. Ha poi aggiunto che, in alcuni momenti, è piuttosto giù di corda: “Ci sono due lati: delle giornate in cui, non vivendo una vita all’esterno, mi sento vuoto e altre giornate in cui prendo per mano certe sensazioni che provo. Sicuramente usciranno fuori delle belle cose”. Dove rivedremo ancora Francesco Bertoli e Giulia Molino? Certamente non ad Amici All Star: non sono stati fatti i loro nomi, ma quello di un ballerino professionista molto amato sì!