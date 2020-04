Andreas Muller, ritorno ad Amici: quando lo rivedremo? Indizi

Indizi di Andreas Muller: ritorno è nell’aria, ma in che vesti?

Andreas Muller ritornerà ad Amici di Maria De Filippi. Ma solo quando l’emergenza Coronavirus sarà rientrata. Sul suo profilo Instagram, sta dando indizi sulla sua prossima partecipazione al talent show di Canale 5, rivivendo i momenti salienti del suo percorso; qualche mese fa, aveva confessato che sarebbe ritornato in Tv, ma alcuni impegni lo avevano bloccato e infatti non lo abbiamo ritrovato nel cast di ballerini professionisti di quest’anno. Però non dimentica mai Amici, il programma che gli ha regalato successo e tante emozioni, che gli ha permesso di incontrare Veronica Peparini.

Amici All Star cast: Andreas Muller primo della lista? Lancia indizi

A lei ha recentemente fatto una dedica d’amore, oggi invece ha voluto ricordare un momento vissuto insieme ad Amici: “Capitolo 2. ‘È Romeo per me, è Romeo per loro’. In tutti questi capitoli sentirete abbinate delle canzoni a dei momenti per me indelebili, sono sicuro di aver scelto bene. Chi si ricorda di questa puntata?”. Andreas, qualche giorno fa, ha spiegato che non sta facendo nulla a caso, che tutto è riconducibile a un progetto più grande, che potrebbe rivelare solo nel momento in cui dovesse venire confermato con certezza assoluta. È stato voluto fortemente dalla De Filippi per Amici All Star? Il cast è in formazione (anche se tanti cantanti e ballerini sono stati già contattati).

Punti di domanda su Andreas Muller: quale sarà il suo ruolo nella scuola di Amici?

Capitolo dopo capitolo, Andreas Muller ci rivelerà una notizia importante: potrebbe o essere uno dei concorrenti di Amici Al Star o potrebbe calarsi nuovamente nei panni di professionista (e assistente di Verona Peparini). Qualcuno, su Instagram, ha persino azzardato l’ipotesi secondo cui per lui ci sarebbe spazio anche per diventare un professore di Amici ma, considerata la sua giovane età (e un bagaglio di esperienze sì grande ma non come quello degli altri insegnanti), ci risulta difficile credere che Maria lo abbia voluto al fianco di Alessandra Celentano e Timor Steffens.

Un nuovo inizio per Andreas Muller

Andreas, da un po’ di ore a questa parte, sta ripercorrendo il suo percorso ad Amici. Ecco cosa aveva scritto: “Proviamoci. L’importanza dei valori e del proprio vissuto. Metterci a n..o ci rende vulnerabili ma sicuramente anche migliori della finzione, di tutto ciò che è costruito. La perfezione ci distrugge, le debolezze ci rendono migliori. L’inizio della mia avventura parte proprio così: mettendomi a n..o e senza filtri. Quanti di voi c’erano fin dall’inizio?”.