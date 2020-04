Andreas Muller a Veronica: “Grazie per esserci, solo l’inizio” (Video)

Andreas e Veronica news, la coppia lascia tutti senza parole: scambio di messaggi e nuovo progetto

Veronica Peparini e Andres Muller continuano a sorprendere. Hanno deciso di passare la quarantena insieme: la loro storia ha base solide e non hanno nessuna intenzione di dividersi per troppo tempo. Hanno un numero spropositato di progetti in comune, come l’ultimo, quello che il ballerino di Amici ha svelato (senza sbottarsi troppo però) sul suo profilo Instagram attraverso un video emozionante, accompagnato da parole altrettanto toccanti. La Peparini lo stimola sempre a fare del suo meglio – proprio come faceva all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi – e lui le ha fatto una dedica d’amore pubblica.

Video Andreas Muller: “La perfezione ci distrugge”

Mentre ci sono dubbi sul rapporto tra Giulia Molino e Francesco Bertoli (hanno passato un’intima Pasqua assieme), non ce n’è nemmeno mezzo su quello di Veronica Peparini e Andreas Muller. Il ballerino professionista ha deciso di descrivere tutta la sua vita attraverso dei video (cosa bolle davvero in pentola?): “Capitolo 1. ‘Proviamoci’. L’importanza dei valori e del proprio vissuto. Metterci a n..o ci rende vulnerabili ma sicuramente anche migliori della finzione, di tutto ciò che è costruito. La perfezione ci distrugge, le debolezze ci rendono migliori. L’inizio della mia avventura parte proprio così: mettendomi a n..o e senza filtri. Quanti di voi c’erano fin dall’inizio?”.

Andreas Muller, dedica a Veronica Peparini e grande sorpresa per i fan

Poi la dedica alla Peparini: “Grazie per esserci sempre”; i fan gli hanno invece chiesto in cosa consiste questo nuovo progetto e lui: “È solo l’inizio, non sanno ancora cosa li aspetta“. Sta facendo anche molto chiacchierare la bomba sganciata da Nicolai di Amici sulla presunta raccomandazione.