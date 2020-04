Nicolai scoppia di notte, raccomandazioni: “De Filippi? Non potevo parlare”

Amici news, Nicolai parla della presunta raccomandazione di Maria De Filippi: il ballerino ha deciso di affrontare l’argomento senza trattenersi

Nicolai Gorodiskii trova sempre il modo per far parlare di sé. Anche ora che Amici 19 è terminato. Sul suo profilo Instagram, racconta degli aneddoti che sorprendono i suoi fan e che fanno innervosire i suoi detrattori, che lo hanno criticato strenuamente per tutta la durata del suo percorso, per via di un carattere non proprio facile (non che gli altri ballerini scherzassero!). Nicolai, questa notte, ha lanciato una bomba che, esplodendo, ha fatto tremare tutti: ha parlato finalmente della presunta raccomandazione di Maria De Filippi nei suoi confronti, argomentazione forte dei suoi hater per giustificare la sua permanenza all’interno del programma e del suo accesso alla finale di Amici 2020.

Nicolai raccomandato ad Amici? Lui replica: “Non sapevo nemmeno chi fosse Maria!”

Il ballerino argentino ha voluto fare il punto della situazione. Ha spiegato – in maniera molto cruda, come solo lui sa fare – che non sapeva nemmeno chi fosse la De Filippi e che quindi non ha ricevuto da lei il benché minimo aiuto: “Ho letto pure un altro messaggio che diceva ‘raccomandato da Maria’: lei non mi poteva parlare tanto perché sennò la gente avrebbe pensato che sono raccomandato – ha raccontato sul suo profilo Instagram –. Quindi niente, ragazzi, io con tutto il cuore vi dico che avevo deciso all’ultimo momento di fare Amici e, con tutto il rispetto, non conoscevo Amici e non sapevo chi fosse Maria”.

Il mea culpa di Nicolai al termine di Amici (troppo tardi?)

Mentre Giulia Molino e Francesco Bertoli fanno chiacchierare per la loro scomparsa improvvisa, Nicolai per le ultime parole dette su Instagram: “Non ho vinto Amici, ma ho capito cosa mi è mancato: avere il pubblico a casa dalla mia parte e anche essere più umile perché avvertivo che la gente non guardava più la mia danza, solo i momenti in cui esplodevo”. Avete letto, invece, cos’è successo a Gaia Gozzi durante una delle sue ultime interviste?