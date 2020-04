Gaia Rtl 102.5, intervista fa rumore su Twitter: fan in rivolta, che succede

Intervista Gaia Gozzi a Rtl 102.5: i fan non ce la fanno più e protestano su Twitter

Gaia Gozzi è stata intervistata anche da Rtl 102.5. Ha dovuto rispondere al solito set di domande, con un ordine pressoché identico, e questo ha fatto innervosire – e non poco – i fan della vincitrice di Amici 19, che hanno fatto tanto rumore su Twitter, riuscendo a lanciare l’hashtag #gaiartl1025 in tendenza. Ha una compatta fandom, che quando vuole si fa sentire e oggi ha deciso di dire basta: pretende che vengano fatte domande diverse, che permettano di scavare più a fondo alla personalità della cantante, la quale comunque risponde sempre con grande educazione, senza lamentarsi per la noia che prova nel dare le stesse e identiche risposte.

Fan Gaia Gozzi in rivolta: ecco cos’è successo durante l’intervista

I fan di Gaia Gozzi trovano molto interessanti le sue rarissime – più uniche che rare! – dirette Instagram (recentemente ha parlato dei suoi difetti fisici): si sono fatti sentire su Twitter dove, in massa, hanno criticato l’intervista fatta a Rtl 102.5, spendendo anche delle parole su quei fan che si sono messi in collegamento con lei per chiederle qualcosa di più. Nulla di nuovo sotto al sole e questa è stata la reazione dei suoi sostenitori: “Un’altra mezz’ora così non la reggo”; “Ma tutta la gente che fa domande sui concerti a tutti gli artisti, non solo a Gaia, lo sa che la quarantena non dipende da loro?”; “Ma volete mettere le canzoni di Gaia? Scusate, eh!”.

Gaia Gozzi farà concerti? La domanda che non si deve fare…

Le hanno chiesto se, in futuro, farà concerti… e una cantante cosa dovrebbe fare? La sua risposta è stata questa: “Non importa dove, quello si deciderà, l’importante è che ci siano le persone, che si stia tutti insieme”. E intanto i fan su Twitter: “Direi che Sharon si è persa tutte le altre settantamila interviste!”; “Ma certo che farà i concerti, cambiate domande!”; “Che p…e, che domande di m…a, ma se la seguite sapete che l’ha già detto!”. Gaia Gozzi sta facendo parlare per quest’intervista mentre Talisa e Javier per via del messaggio inaspettato scritto dal rapper DevilA!