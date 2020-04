Javier e Talisa, lui troppo geloso? DevilA spiazza: “A brillare sei tu”

Come procede la frequentazione di Javier e Talisa di Amici? Un messaggio di DevilA ha fatto tanto rumore

Amici o fidanzati, al momento nessuno ne ha la conferma. Nemmeno loro. Talisa e Javier continuano a far impazzire i fan con scambi di battute e cuoricini vari, mezze dichiarazioni d’amore e gesti che non passano inosservati. Nemmeno l’ultimo di DevilA, però: lui – rapper di Amici 19 che non è riuscito ad accedere al Serale – ha spiazzato con una dedica scritta per Talisa Ravagnani, che pare abbia apprezzato molto le belle parole; meno, però, Javier Rojas, etichettato dai suoi fan come un gelosone: infiniti sono stati i commenti sulla gelosia del ballerino sotto all’ultima foto di una sensualissima Talisa.

La dedica di DevilA a Talisa Ravagnani: “Tutto molto bello!”

Abbiamo scoperto che Javier ha dei progetti da realizzare con Talisa (chissà se lei vorrà davvero farlo dopo la quarantena) e questo ha riacceso la speranza nei fan, i quali credevano che, dopo tutto il caos successo ad Amici tra ex e ballerine professioniste, non ci fosse più futuro per loro. E invece hanno sorpreso. E sorprendono ancora. Ma il vero shock lo ha dato Devil Angelo con il grande apprezzamento fatto a Talisa su Instagram: “La mano che sfiora il muro, il sole che si nasconde perché a brillare sei tu, l’inquadratura perfetta che ritrae lo sguardo felino di una piccola Talisa… tutto molto bello!”.

La risposta di Talisa e gli ultimi gossip su Amici di Maria De Filippi

Ma Javier Rojas è davvero geloso? Ce lo confesserà certamente nelle sue prossime dirette. Che sono quasi giornaliere. Anche perché Talisa ha risposto in questo modo al rapper: “Amorino, che cucciolo che sei! Troppa dolcezza in un messaggio! Grazie, tersoro. Mi manchi un botto”. A far chiacchiera anche la convivenza di Francesco Bertoli e Giulia Molino; che dire, invece, dell’opinione che Bianca Guaccero ha espresso su Valentin Alexandru?