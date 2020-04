Valentin e Francesca Tocca: “Non metterlo in piazza”, parla la Guaccero

Valentin Alexandru e Francesca Tocca: prima la “bomba”, poi strade separate. Cosa sta succedendo?

Bianca Guaccero – grande amica di Raimondo Todaro – ha speso qualche parola su quello che è successo a Francesca Tocca e Valentin Alexandru: ovviamente è sempre entrata nel gossip in punta di piedi, ma ha voluto dire qualcosina all’ex concorrente di Amici 2020… Tra Francesca e Valentin non c’è del tenero: il ballerino aveva spiegato che, nonostante la amasse, ha deciso di mettersi da parte per non rovinare un matrimonio. Parole, queste, che non sono piaciute poi tanto alla Guaccero che, nella diretta di Pronto Detto Fatto, ha voluto dire la sua.

L’intervento di Bianca Guaccero sul comportamento di Valentin di Amici

Dopo aver smentito la chiusura di Detto Fatto, Bianca Guaccero ha spiegato che, se si fosse trovata nei panni di Valentin, non avrebbe mai urlato ai quattro venti cose molto private: “Io te lo dico con molta onestà: non conoscevo tutti questi retroscena. L’unica cosa che mi sento dire è che bisogna avere la giusta protezione per questa storia. Valentin non doveva mettere in piazza le dinamiche che conoscevano solo i diretti interessati. Io avrei evitato di dire ‘mi ha scritto prima lei'”.

Jonathan su Valentin: “Una figuraccia!”

Bianca sa che non può entrare a fondo alla questione: “Su un rapporto di coppia nessuno può giudicare”. Valentin e Francesca hanno recentemente fatto ben intendere di aver voltato pagina; sul ballerino di latino-americano, è voluto intervenire Jonathan Kashanian: “Lui ha fatto una figuraccia, comunque. Si è comportato male in diretta. Maria ha detto che: ‘Questa è la porta e da lì te ne puoi andare'”. Ma i gossip su Amici non finiscono qua: avete letto cosa sta succedendo fra Giulia Molino e Francesco Bertoli?