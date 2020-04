Bianca Guaccero su Detto Fatto: “Si torna presto checché ne scrivano!”

Bianca Guaccero ritorna con Detto Fatto: lei si arrabbia e dice basta alle fake-news!

Si è parlato, nelle ultime ore, della chiusura di Detto Fatto. Non ci sarà più nei palinsesti della Rai? Durante la diretta Instagram di oggi, Bianca Guaccero è voluta intervenire: ha aspettato già troppo ed è esplosa! Ha promesso di non voler tornare mai più sulla questione. Anche perché ha chiarito ogni cosa una volta per tutte. La conduttrice vuole essere sempre il più limpida possibile coi propri follower di Instagram: se ci fosse stata davvero la chiusura definitiva del suo programma, ne avrebbe parlato direttamente lei.

Detto Fatto non si farà più? Risponde Bianca Guaccero

Bianca Guaccero ha smentito la chiusura di Detto Fatto in questo modo: “Io voglio dirvi solo questo, e poi non torno più sull’argomento. Ne hanno scritte di tutti i colori. Non fidatevi! Quello che scrivono nasce da fantasie oniriche: si svegliano la mattina e decidono di inventare storie. Poi siamo noi che ne rispondiamo. Non vi fidate. È tutto a posto”. Dopo gli insulti sessisti, Bianca Guaccero ha detto che ritornerà quanto prima con Detto Fatto: “Si torna presto checché ne scrivano!”.

Pronto Detto Fatto, la Guaccero senza peli sulla lingua

La Guaccero si è arrabbiata parecchio, durante la diretta di Pronto Detto Fatto, perché non ne può più di tutte le bufale sul suo conto: recentemente l’hanno accusata di trattare male un suo ospite fisso… Cosa succederà ancora? Bianca ha sorpreso ancora, ebbene sì: è intervenuta su Valentin Alexandru e Francesca Tocca perché è amica di Raimondo Todaro.