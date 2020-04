Bianca Guaccero accusata in diretta: “Tratti male Gambi”, lei stufa: “Basta”

Pronto Detto Fatto, piovono critiche su Bianca Guaccero: tratta male Giampaolo Gambi? Lei non ci sta e risponde in diretta

Bianca Guaccero ha dovuto spazzare via un’altra polemica che l’ha coinvolta. Se prima lo faceva attraverso Detto Fatto, adesso con le dirette Instagram: le permettono di rispondere sul momento a tutti coloro che le pongono delle domande o che… le fanno delle accuse senza fondamenta! Bianca, questa volta, è stata criticata per trattare male Giampaolo Gambi, il comico che realizza con lei dei simpatici siparietti. Anche a distanza. Alcuni follower non capiscono come mai la conduttrice abbia sempre un tipo di atteggiamento nei suoi confronti che risulterebbe addirittura aggressivo; Bianca non ci sta e oggi ha voluto chiarire tutto.

Bianca Guaccero chiarisce il suo rapporto con Giampaolo Gambi

All’ennesimo follower che, durante la diretta Instagram di Pronto Detto Fatto, le ha fatto notare di essere aggressiva nei confronti di Giampaolo Gambi, ha reagito in questo modo: “Basta! Io e Gianpaolo ci trattiamo male per giocare. Non lo faccio per davvero!”. La Guaccero interviene spesso, anche la volta scorsa l’ha fatto, quando un detrattore ha dato a lei e a Nicole Rossi delle “poco di buono”.

Ironia di Giampaolo Gambi: la polemica finirà?

Come ha commentato invece Giampaolo? Ovviamente scherzandoci su: “A me piace”. Bianca ha aggiunto: “Sì, è masochista. Trattatelo male anche voi! Hashtag #trattiamomaleGianpaolo… Non è vero, ovviamente”. Tutto uno scherzo. Fa parte del suo personaggio prendere simpaticamente in giro Gambi quando mettono su i loro sketch. Questa volta chi li segue capirà che è tutto un grandissimo scherzo? Ma i follower si sono lamentati anche per l’assenza di Jonathan Kashanian nella diretta di oggi di Pronto Detto Fatto: la volta scorsa ha raccontato la verità sul suo rapporto con Barbara d’Urso e, mercoledì, potrebbe sorprenderci con qualche nuova dichiarazione!