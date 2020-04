Jonathan dalla parte di Barbara d’Urso: “Mamma per me, vacanze insieme”

Barbara d’Urso e Jonathan Kashanian: lo stilista la difende a Pronto Detto Fatto

Jonathan Kashanian ha risposto a una delle domande che i follower di Detto Fatto hanno posto durante la diretta Instagram. Bianca Guaccero, tra le tante, ne ha pescata una riguardante Barbara d’Urso: un fan ha voluto sapere in che rapporti è con la conduttrice di Canale 5 e cosa pensa realmente di lei. Jonathan ha spiegato di essere sempre dalla sua parte perché la conosce a fondo e sa che è una persona squisita, che non farebbe mai male a nessuno. Per lei, ha speso delle parole bellissime, che stridono con quelle di chi vorrebbe cancellare una volta per tutte i suoi programmi.

Barbara d’Urso è diversa quando si spengono i riflettori? Le parole di Jonathan e le vacanze insieme

C’è una petizione in corso per raccogliere un numero spropositato di firme atte a far chiudere le sue trasmissioni. Alda D’Eusanio ha espresso la propria opinione e Jonathan Kashanian ha spiegato, quest’oggi, durante la diretta di Pronto Detto Fatto, di conoscere alla perfezione la conduttrice e che non è giusto quello che le sta succedendo nell’ultimo periodo: “Il mio rapporto con Barbara d’Urso dura da 23 anni. Lei è una grande professionista, per me è stata come una maestra d’asilo, una mamma. Abbiamo anche fatto tante vacanze insieme: la conoscono e Barbara coincide col personaggio d’Urso. Vinsi il suo reality e mi riempì sempre d’affetto. Ho conosciuto anche i suoi figli e hanno tutti un’ottima educazione. Barbara è la mamma dei miei amici. Un’amica intima”.

Figli Jonathan Kashanian: la confessione dello stilista

Tra le domande lette da Bianca Guaccero (insultata pesantemente in diretta) a Jonathan, ce n’è stata anche una riguardante i figli. Vorrebbe metter su famiglia fra non molto? Questa è stata la sua risposta: “Voglio un bambino. Se non ne dovessi avere uno a 50 anni, mi sentirei un fallito. Non avere figli significa non insegnare nulla a nessuno. Cosa faccio nella mia vita se non possono trasmettere niente? Per questo voglio la famiglia”.