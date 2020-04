Nicole Rossi e Guaccero insultate in diretta: “Due…”, intervento e intervista

Nicole Rossi e Bianca Guaccero, offese pesanti: la reazione non tarda ad arrivare

Questo pomeriggio, a Pronto Detto Fatto, è stata intervistata Nicole Rossi da Bianca Guaccero. La concorrente di Pechino Express ha parlato della violenza che ha ricevuto nell’ultimo tempo da parte di hater che usavano le sue foto come valvole di sfogo: ha denunciato questo gesto prima sul suo profilo Instagram (dove non sono mancati commenti indecenti) e poi attraverso la diretta di Pronto Detto Fatto. Anche qui ci sono stati degli insulti pesanti: qualcuno è arrivato a definirle “due p…”. Parole che hanno innescato giustamente una reazione in Bianca Guaccero e Nicole Rossi.

Bianca Guaccero risponde senza paura: “Piccoli così”

Bianca Guaccero è stata la prima ad aver notato gli insulti (c’è anche chi la accusa di avere il parrucchiere in casa!), commentando in questo modo: “Se io e te dovessimo andare nelle loro case, si farebbero piccoli così”. Poi l’intervento di Nicole: “Questa è una loro frustrazione che viene riversata su un mondo virtuale che ha comunque un legame con quello reale”.

Nicole Rossi confessa: “Messaggi all’apice della violenza”

La ragazza ha spiegato cosa le è successo mesi addietro: “Sei o sette mesi fa, diversi ragazzi prendevano le mie foto dai social network e le caricavano su un sito scrivendo commenti all’apice della violenza. Ho scritto ad altre ragazze che erano state coinvolte e ho chiesto come intervenire. C’era poco da fare, si poteva solo intervenire sul copywright e loro mi dicevano che, intervenendo contro di loro, avremmo potuto scatenare una furia maggiore”.

La triste storia di Nicole Rossi: il racconto delle sue foto rubate: paura, poi la presa di coscienza

All’inizio non è riuscita ad agire: “Mi sono fatta intimorire e non ho parlato. Poi c’è stato lo scandalo ‘Telegram’ e ho detto che non volevo più rimanere in silenzio. Ho pubblicato un video in cui ne ho parlato e ho ricevuto commenti di gente che mi diceva di accettare tutto in quanto personaggio pubblico”. La Guaccero e Nicole hanno voluto lanciare un bel messaggio. Nessuno si deve permettere di approfittare (in qualsiasi modo) di una persona solo perché mostra il proprio corpo o solo perché è un personaggio famoso: “Mi sembra quasi la storia che, siccome indossi una minigonna, devi essere violentata – ha proseguito Nicole –. I social si usano per attirare l’attenzione, ma non quella ses…le. Mi piace il mio corpo e lo mostro: questo non significa che, in quanto personaggio pubblico, io debba subire della violenza!”.