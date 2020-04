Pronto Detto Fatto oggi, Bianca Guaccero accusata di avere il parrucchiere e l’estetista in casa: la conduttrice vuole chiarire tutto

Su Instagram Bianca Guaccero sta ricevendo una valanga di critiche (decisamente ingiustificate) perché, secondo alcuni, avrebbe sempre capelli e trucco impeccabili grazie a dei professionisti che sfiderebbero la quarantena pur di renderla perfetta. La conduttrice di Detto Fatto ha preso finalmente la parola per chiarire la polemica: in un momento così delicato per tutti, non vorrebbe mai e poi mai che passasse un messaggio del genere, ovvero che per mera vanità spingerebbe parrucchiere e truccatrice a prepararla al meglio per la diretta di Pronto Detto Fatto.

Bianca Guaccero: “Parrucchiere e truccatrice in casa? Ora ve lo dico io”

Dopo le continue domande sotto alle foto del profilo Instagram di Bianca Guaccero, adesso ce n’è stata una durante la diretta della trasmissione di Rai 2, che la conduttrice non ha voluto eludere. Ecco qual è stata la sua risposta: “Ciao caro, visto che in molti mi avete chiesto se in casa ho un parrucchiere, una truccatrice e un’estetista, ora ve lo dico io: nessuno mi trucca e mi fa i capelli, faccio tutto da sola! Lavoro da quando ho 17 anni facendo tournée in tutta Italia. Ho imparato da sola, conosco i ‘trucchi del mestiere’ e mi sono arrangiata”.

Pronto Detto Fatto, Bianca Guaccero: “Si vedrà…”

Giampaolo Gambi è ritornato sulla questione “parrucchiere in casa”, prendendo simpaticamente in giro la Guaccero (avete visto il loro scherzo andato storto?) e lei ha risposto: “Probabilmente si vedrà visto che non sono in gamba”. Torneranno a scriverle su Instagram? Bianca risponderà sicuramente durante la prossima diretta di Pronto Detto Fatto!