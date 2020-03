Bianca Guaccero e Gambi, scherzo in diretta va storto: “Parolacce”

Pronto Detto Fatto, terza puntata: la Guaccero e Gambi sorprendono tutti con una litigata!

Bianca Guaccero e Gianpaolo Gambi hanno spiazzato tutti fingendo di litigare! Sono riusciti a provocare una forte reazione nei loro fan, che hanno commentato non risparmiandosi: c’è chi si è messo dalla parte di Gambi e chi dalla parte della conduttrice. Ma cos’è successo? Segretamente (anche la produzione non ne era al corrente) hanno deciso di metter su una sceneggiata in cui hanno finto di litigare furiosamente. E bisogna ammettere che ci sono riusciti! Sono piovuti un’infinità di commenti e sono terminati solo quando la Guaccero ha spiegato che non era vero nulla. La produzione ha potuto tirare un sospiro di sollievo: “Mi sono arrivate delle parolacce dalla regia”, ha spiegato Bianca; Gambi ha invece detto: “Mi stanno arrivando insulti e parolacce!”.

Scherzo a Pronto Detto Fatto: “Ti sta dando alla testa questa quarantena!”

Dopo la vittoria della volta precedente, Giampaolo Gambi avrebbe dovuto pagare pegno: vestirsi da donna! Una richiesta che non è piaciuta al comico, che ha reagito così: “A casa mia mi dà fastidio! Non ho bisogno di fare il cretino”. Una Bianca incredula (ricordiamo che si è trattato di uno scherzo) ha risposto: “Ma sei serio? Sei fuori luogo! Non è questo il momento più opportuno. Ma come ti permetti? Non puoi fare questa partaccia in diretta. Ti sta dando alla testa questa quarantena! Se non vuoi partecipare, chiudi la conversazione e passiamo avanti”. Uno scherzo, dopo lo spavento preso dalla figlia di Bianca Guaccero!

Ultime notizie su Pronto Detto Fatto e gossip su Bianca Guaccero

Bianca ha concluso così: “Ragazzi, scusatemi. Non mi aspettavo tutto questo, anche perché ha fatto molto peggio in diretta. Mi ha confuso. Una persona pessima! Lui ha deciso di fare questa sceneggiata”. Lo scherzo è andato a buon fine! Non è invece uno scherzo quello del corteggiamento del calciatore di Adil Rami…