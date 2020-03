Bianca Guaccero e Adil Rami (ex Pamela Anderson): lui le scrive in diretta

Pronto Detto Fatto prima puntata: Bianca Guaccero e Adil Rami sorprendono, una diretta ricca di gossip!

E chi si sarebbe aspettato di veder scoppiare un rumoroso gossip durante la prima diretta di Pronto Detto Fatto? Il programma di Rai 2 – spostato in via del tutto eccezionale su Instagram – ha raggiunto picchi di 4000 follower, soprattutto quando Bianca Guaccero ha videochiamato Jonathan Kashanian, collega e inseparabile amico. Mentre si parlava di quello che stanno combinando negli ultimi giorni di quarantena, un personaggio molto famoso – soprattutto in Francia e in America – ha fatto la sua comparsa scrivendo direttamente alla nota conduttrice Rai.

Adil Rami a Pronto Detto Fatto, curiosità sull’ex della Anderson e messaggio alla Guaccero

Adil Rami ha scritto direttamente su Instagram a Bianca Guaccero facendo grandi apprezzamenti. Un gesto, il suo, che è stato subito sottolineato da Jonathan, che ha immediatamente fiutato il gossip: ha spiegato di conoscerlo bene, che è tra i suoi follower e che è un personaggio a dir poco conosciuto. Chi è Adil Rami? Noto calciatore della nazionale francese (il suo ruolo è quello di difensore), che è balzato agli onori della cronaca (rosa) per via della sua relazione con l’attrice Pamela Anderson. E lei non ha bisogno di presentazioni. Ma non è stata solo una diretta “leggera”, visto che la Guaccero ha scoperto la morte di una persona per lei speciale.

Bianca Guaccero non resta indifferente all’ex di Pamela Anderson: Jonathan entusiasta!

Jonathan, durante la diretta, gli ha chiesto se fosse single e lui gli ha risposto immediatamente: “Ma certo! Sono qui da solo. Lei è la più bella di tutte!”. Complimenti che hanno comunque fatto piacere alla Guaccero, considerato che Aidl è un bel ragazzo, oltre ad essere un grande giocatore di calcio. Poi Jonathan ha aggiunto: “Ma sai chi è? L’ex di Pamela Anderson!”. Bianca, dopo la diretta, riceverà qualche messaggio privato proprio da lui? Il calciatore sembra davvero interessato alla verace conduttrice di Bitonto!