Pronto Detto Fatto comincia con lacrime e polemiche: “Ci copiano”

Detto Fatto su Instagram, Giampaolo Gambi fuori dai denti: “Ci copiano tutti!”

Una prima puntata di Pronto Detto Fatto scoppiettante! Ci sono stati tanti momenti incredibili, altri emozionanti, visto che Bianca Guaccero ha scoperto, durante la diretta Instagram, che è venuta a mancare la mamma di Miguel Bosè, con la quale in passato aveva avuto l’onore di lavorare. È stata mossa anche qualche critica, più precisamente delle frecciatine nei confronti di alcune trasmissioni che avrebbero deciso, proprio come Detto Fatto, di “andare in onda” sfruttando Instagram. Giampaolo Gambi ha detto, senza girarci troppo intorno: “Adesso ci copiano tutti! Improvvisamente si aprono programmi social”.

Tra le notizie più rumorose, c’è sicuramente quella dell’ex di Pamela Anderson che ha riempito di complimenti la Guaccero durante la diretta! Jonathan ha fatto scoppiare – come sempre – il gossip, ma è riuscito a strappare anche una promessa alla sua amica: “Se passa questa cosa, verrò a fare idromassaggio da te. Da sola, però”. Sì, perché lo stilista ha una magnifica zona della sua arabeggiante casa: “Ho un piccolo bagno turco con idromassaggio. Ti mando il video da là prossimamente. Non ho fatto un bagno!”.

Le lacrime di Bianca Guaccero in diretta: “Lei come una mamma per me”

Durante la prima diretta di Pronto Detto Fatto, Bianca Guaccero non è riuscita a trattenere le lacrime quando ha saputo della triste notizia della morte di Lucia Bosè: “Mi dispiace un sacco. Ho lavorato con lei sul set dell’ultima stagione di Capri. Lei è stata una madre per me, una vera forza della natura. Mi mancherà molto… Con lei vivevo sul set ventiquattr’ore su ventiquattro”. Quando verranno trasmesse le dirette di Pronto Detto Fatto? Tutti i lunedì, i mercoledì e i venerdì dalle ore 14.00 alle ore 15.30.