Lucia Bosè è morta di Coronavirus, le parole del figlio Miguel

Morta Lucia Bosè, la mamma di Miguel era tra i contagiati di Coronavirus

Lucia Bosè è morta a causa del Coronavirus. L’attrice italiana e madre di Miguel Bosè non ha vinto la sua battaglia contro il virus che sta mettendo il mondo intero in quarantena. La notizia è giunta poco fa dai principali siti di informazione spagnoli. Stando a quanto è stato riportato da Informalia, Lucia Bosè sarebbe morta dopo essere stata contagiata dal Covid-19. L’attrice si è spenta nella città di Madrid all’età di 89 anni e suo figlio Miguel Bosè ha subito dato l’annuncio sui suoi profili social. Su Instagram infatti il cantante ha pubblicato una foto della mamma e ha confermato la sua scomparsa.

Lucia Bosè è morta, le parole del cantante Miguel su Instagram

Miguel Bosè su Instagram ha scritto: “Cari amici … Vi informo che mia madre Lucía Bosé è appena morta. È già in posti migliori”. Nata a Milano il 28 gennaio 1931, Lucia Bosè, all’anagrafe Lucia Borloni, è stata un’attrice italiana naturalizzata spagnola. Nel 1947 è stata eletta Miss Italia e fa parte dei più grandi volti femminili del cinema italiano di quegli anni. Insieme a Silvana Pampanini, Gina Lollobrigia e Sophia Loren infatti viene considerata una delle prime maggiorate del cinema italiano. Lucia Bosè ha avuto una lunghissima carriera come attrice. Al cinema ha debuttato nel 1950 nel film Non c’è pace tra gli ulivi, dividendosi nei decenni successivi tra Italia e Spagna. In televisione la ricordiamo anche per uno dei suoi ruoli più recenti in Capri 3 nel 2010.

Miguel Bosè piange la scomparsa della mamma Lucia Bosè

In campo sentimentale è stata legata a Walter Chiari per diversi anni. Poi ha conosciuto Luis Miguel Dominguin, un torero, con cui si è sposata nel 1955 a Las Vegas con rito civile e poi in Spagna con rito religioso. Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Paola, Miguel e Lucia. Si sono separati nel 1968.