Pronto Detto Fatto, spavento per Bianca Guaccero in diretta: l’imprevisto

Figlia di Bianca Guaccero interrompe la diretta di Pronto Detto Fatto: ecco cos’è successo

La seconda puntata di Pronto Detto Fatto è stata seguita da numerosi follower. La trasmissione social di Bianca Guaccero funziona alla grande… e non mancano mai gli imprevisti! Quest’oggi la figlia è scoppiata in lacrime e la conduttrice ha dovuto bloccare per alcuni minuti la videochiamata con Carla Gozzi per consolarla. Cos’è successo? La figlia ha la fobia per i ragni ed è corsa subito dalla mamma dopo aver toccato una ragnatela. Bianca, che conosce bene sua figlia, l’ha saputa tranquillizzare, permettendole poi di trascorrere la parte restante della diretta Instagram al suo fianco (senza però mostrare il suo viso).

Bianca Guaccero dolcissima con la figlia Alice

“Scusate, si è spaventata”, le parole della Guaccero mentre consolava la figlia; ha poi spiegato il motivo di quel pianto: “Piange perché ha toccato una ragnatela. Lei ha molta paura dei ragni e si è spaventata. I ragni non fanno niente, ti difendo io”. Parole che sono riuscite a calmare la bambina, che ha voluto passare però tutto il tempo della seconda diretta con lei. Anche nella scorsa puntata c’è stato un grande imprevisto e delle super-sorprese!

Gossip Bianca Guaccero: cos’è successo davvero fra lei e l’ex di Pamela Anderson?

È stato lanciato anche un grosso scoop su Bianca Guaccero: avrà scritto al famoso calciatore della Francia? Oggi la conduttrice, ridendoci su, ha voluto precisare: “Non è vero, dai, non sono fidanzata”; ma Elisa D’Ospina ha detto: “Mmm… stai dando uno scoopettino”.