Bianca Guaccero, flirt con calciatore famoso in corso? Risponde Jonathan

Jonathan Kashanian parla della vita privata di Bianca Guaccero: un calciatore nel suo cuore? Chiarimento dovuto

La prima diretta di Pronto Detto Fatto è partita col botto! E, grazie a Jonathan Kashanian, è stato servito un appetitoso gossip riguardante Bianca Guaccero. Lo stilista ha letto dei messaggi d’apprezzamento scritti da un calciatore francese molto famoso per la conduttrice, che ha voluto sapere qualcosa di più sul suo conto (come l’età e che lavoro fa). Jonathan ha risposto a tutte le sue curiosità e, finita la diretta Instagram, sono stati scritti un’infinità di notizie sulla conduttrice: qualcuno ha persino ipotizzato che abbia un flirt in corso! Niente di più falso, e noi che abbiamo seguito attentamente la prima puntata di Pronto Detto Fatto sappiamo veramente com’è andata.

Bianca Guaccero non si frequenta con nessun calciatore: verità stravolta, ecco cosa abbiamo scritto

Mentre Jonathan e Bianca intrattenevo i loro follower – che sono arrivati quasi a quattromila! -, l’ex fidanzato di Pamela Anderson ha scritto alla conduttrice, riempiendola di complimenti. Jonathan ha colto la palla al balzo e ha subito raccomandato il suo amico alla Guaccero, la quale è rimasta piacevolmente sorpresa dalle belle parole dedicatele. Questa è stata la prima volta in cui Bianca ha saputo dell’esistenza del noto giocatore di calcio e quest’ultimo della sua. Non si conoscevano da prima e non c’è alcuna frequentazione fra i due, come ha tenuto a specificare oggi Jonathan attraverso una Instagram story: “Ma non è vero che hanno avuto un flirt! Li ho solo presentati”.

Gossip Bianca Guaccero, Pronto Detto Fatto miniera di pettegolezzi

Chi è il nuovo corteggiatore di Bianca Guaccero? Niente di meno che Adil Ram, difensore della Francia ed ex di Pamela Anderson, la famosa attrice dai capelli biondi. Non è l’unico fatto degno di nota successo durante la diretta Instagram: Bianca Guaccero è scoppiata a piangere dopo una perdita improvvisa e c’è stato anche chi ha voluto lanciare delle frecciatine ad altri programmi televisivi!