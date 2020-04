Detto Fatto non torna più in onda: a settembre Bianca Guaccero farà altro

Detto Fatto cancellato su Rai 2 ma Bianca Guaccero resta in Rai

Nonostante l’emergenza Coronavirus, i dirigenti televisivi stanno stilando in questi giorni i prossimi palinsesti tv, quelli estivi e autunnali. E pare proprio che da settembre non rivedremo più Detto Fatto su Rai Due. Il factual show lanciato da Caterina Balivo nel 2013, stando agli ultimi pettegolezzi, verrà cancellato. Dopo che è stato sospeso perché una truccatrice è risultata positiva al Covid-19 il programma non dovrebbe più tornare in onda. Tutta colpa, sembra, degli ascolti flop dell’ultima stagione. Questo non sarà però un addio per Bianca Guaccero, che è molto apprezzata dai vertici Rai e di recente ha condotto anche Una storia da cantare su Rai 1 accanto ad Enrico Ruggeri. Per questo la conduttrice resterà a disposizione dell’azienda per un nuovo progetto top secret. Non a caso negli ultimi mesi la 39enne ha rifiutato altre proposte lavorative, tra cui una molto allettante da parte di Sky.

L’ultimo gossip su Bianca Guaccero e il suo programma Detto Fatto

“A settembre Rai 2 dovrebbe dire definitivamente addio a Detto Fatto. Lo aveva già deciso il vecchio direttore di Rai 2 Carlo Freccero e anche il nuovo Ludovico Di Meo, è dello stesso parere. Nessuna bocciatura per Bianca Guaccero, volto molto apprezzato dai vertici Rai. La conduttrice dovrebbe essere ricollocata in un nuovo spazio”, fa sapere il settimanale Oggi nel numero in edicola da giovedì 9 aprile.

Detto Fatto per ora continua su Instagram con Pronto Detto Fatto

In attesa di saperne di più Detto Fatto continua su Instagram, con delle dirette ribattezzate Pronto Detto Fatto e condotte proprio da Bianca Guaccero con la collaborazione di alcuni componenti del cast. Tra questi Gianpaolo Gambi, Jonathan Kashanian e Elisa D’Ospina.