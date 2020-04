Giulia Molino e Francesco convivenza: “Un bradipo”, poi la tenerezza

La quarantena di Giulia e Francesco di Amici: come procede la convivenza?

Giulia Molino e Francesco Bertoli hanno deciso di passare la quarantena insieme. La terza classificata di Amici, durante tutto il suo percorso, ha sempre dichiarato di aver stretto un rapporto speciale col suo collega: sono diventati inseparabili e, quando lui è stato eliminato, ci sono state giornate difficili da affrontare per Giulia. Stanno insieme o sono dei grandi amici? Loro hanno sempre parlato di “rapporto fraterno” e probabilmente non sapremo mai la verità. Fatto sta che i due continuano a stare insieme – non possono lasciare casa per via del Coronavirus – e a mandare in visibilio i loro fan con le dirette Instagram.

Giulia Molino spiega cosa fa Francesco Bertoli: lo prende in giro così

Durante l’ultima diretta, Giulia di Amici ha spiegato che l’anoressia è ancora un alone, che non si sconfigge mai del tutto e ha poi voluto farsi accompagnare da Francesco per cantare la sua canzone Nietzsche; ha presentato così il suo “coinquilino”: “Lui è un bradipo… un vegetale! Sta sempre su un letto. Dorme fino all’1 e va a dormire alle 9. Ma che senso ha tutto questo? Ti sveglierò io domani… Non riuscirai a dormire!”. C’è stato anche chi, nel bel mezzo della diretta, le ha chiesto in che rapporti fosse con Gaia Gozzi, ma Giulia Molino ha già risposto largamente a questa domanda.

Francesco e Giulia, il lungo abbraccio

Cantando con Francesco Bartoli, Gulia Molino si è commossa: “Mi sto emozionando. Mi piace troppo! Grazie”. Si sono lasciati andare a un lungo abbraccio che ha fatto impazzire tutti i follower in diretta. Giulia, poi, è ritornata a parlare di concerti e firma-copie: spera che tutto possa cominciare da inizio estate; non è così ottimista Ultimo, che ha scritto un messaggio inaspettato dicendo di aver paura…