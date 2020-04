Ultimo: “Sto male, ho paura: non voglio riempirmi di falsa positività”

Il messaggio di Ultimo che spiazza: il cantante ammette di avere paura e che non sta vivendo bene questa quarantena dovuta al Coronavirus

Ultimo ha sorpreso col suo post pubblicato su Instagram. Se la stragrande maggioranza dei personaggi famosi cerca in tutti i modi di trasmettere positività, a suon di slogan “andrà tutto bene”, il cantante non è di questo avviso: non riesce proprio ad avere false aspettative e, per questa ragione, non vuole ingannare i propri fan dando una data esatta o un periodo preciso in cui comincerà a fare concerti. Ultimo non se la sta passando bene – come ha ammesso lui stesso – e spera che l’emergenza Coronavirus possa rientrare il prima possibile.

Ultimo: “Sto male, sono il primo ad avere paura. Non sono tipo da slogan positivi”

Emma Marrone (pure lei non sa quando cominceranno i concerti) sta affrontando con determinazione questo periodo, anche se, proprio come Ultimo, ha ammesso di aver paura e ha spiegato perché: si sta difendendo di più rispetto agli altri per via di problemi pregressi. Ultimo ha fatto sapere su Instagram: “Sono il primo a soffrire di questa situazione. Il primo ad avere paura. La paura… siccome leggo solo slogan positivi tipo ‘andrà tutto bene’ , beh io non sono il tipo. Preferisco dire ‘sto male’ che riempirmi di falsa positività. Affrontare il male guardandolo in faccia serve per saper godersi il bene quando arriverà! Vivere tutto è questa la vita, penso”.

I concerti di Ultimo non riprenderanno nemmeno quest’estate? Lui non vuole illudere i fan

Ci sono stati cantanti che hanno ammesso senza problemi di temere quello che sta succedendo in Italia (come Francesco Renga, che vive a Brescia, una delle zone maggiormente colpite) e Ultimo è fra questi: “Ricevo ogni giorno migliaia di informazioni (giustamente) riguardo ai concerti di quest’estate. Ad oggi saremmo stati circa 600.000 in questo tour che aspettavo come nessun’altra cosa al mondo. È un momento che nessuno si aspettava e sto lavorando ogni giorno anche io per farvi avere delle risposte il prima possibile, ma cominciate a capire che non dipendono da me molte cose”.