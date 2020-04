Giulia Molino: “Anoressia ancora un alone, vi spiego perché”

Giulia Molino inedita: basta interviste, adesso racconta davvero com’è il suo rapporto con l’anoressia

Giulia Molino ha sempre dimostrato di essere una persona limpida. Ha raccontato molto di sé, durante il suo percorso ad Amici 2020 ma, questa sera, ha deciso di fare una diretta per affrontare il tema dell’anoressia, un disturbo alimentare che l’ha accompagna per circa tre anni. Ha spiegato, in molteplici interviste, che ha dovuto combattere molto per ritornare al suo peso ideale, ma la diretta di oggi ci ha fatto capire molto di più perché Giulia ne ha potuto parlare liberamente, aggiungendo che – purtroppo – “è ancora un alone”. E ha spiegato il perché.

Il vero significato di Nietzsche di Giulia Molino Amici 19

Ha parlato recentemente del suo reale rapporto con Gaia Gozzi, ma oggi si è aperta di più, raccontando ai suoi fan il vero significato di Nietzsche (uno dei suoi nuovi brani) senza filtri: “Questo è un pezzo che nasce da un’esigenza che è sicuramente quella di liberarmi da qualche pensiero negativo, da un’angoscia che mi sono sempre portata dentro e che tutt’ora mi porto. Vi spiegherò il perché. Nasce all’improvviso, in poco tempo. Parla di un argomento: l’anoressia. Ho vissuto in prima persona tutto questo”.

Giulia di Amici confessa: “Resta un alone dentro di me”

Perché Giulia Molino ha detto di non aver sconfitto del tutto l’anoressia? Queste sono state le sue parole: “Resta un alone dentro di me. C’è una cosa che ho imparato: l’anoressia non la lascerai mai finché la proverai a sconfiggere. Va presa per mano. Va tenuta con sé. La chiave fondamentale è provare a convivere. Tuttora sono attenta alla mia alimentazione, mi concedo anche i miei ‘sgarri’ settimanali, mi guardo molto allo specchio: mi dico che sono grassa e poi subito dopo che sono dimagrita”. Gaia Gozzi, invece, ha parlato dei suoi problemi fisici, spiazzando i suoi fan.

Il messaggio importante di Giulia Molino

Giulia Molino ha infine spiegato perché ha voluto parlare apertamente (e questa volta lo ha fatto senza filtri) dell’anoressia: “Voglio che questo messaggio venga condiviso, che aiuti persone che stanno vivendo quello che ho vissuto io”.