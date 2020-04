Giulia e Francesco Amici, Pasqua intima: “Sparita!”, rimprovero

La Pasqua di Francesco e Giulia di Amici 19: una quarantena speciale

Francesco Bertoli e Giulia Molino hanno deciso di trascorrere una Pasqua il più intima possibile. Certo, hanno pubblicato qualche augurio. Ma niente di più. I fan erano già pronti a immortalare ogni loro momento vissuto insieme attraverso le dirette Instagram! I due cantanti, però, hanno deciso di usare davvero lo stretto necessario i social network e questo ha fatto rumoreggiare alcuni fan che, su Twitter, hanno detto la loro, non ricevendo risposte di nessun tipo da parte dei loro beniamini. Che, tranquilli, stanno benissimo: hanno deciso semplicemente di passare una Pasqua immersi nella normalità (anche se è difficile parlare di normalità in quarantena), senza il bisogno di riprendere tutto col cellulare.

Amici 2020, Giulia Molino scrive ai fan: ringraziamenti

Dopo aver fatto impazzire tutti col lungo abbraccio, Giulia e Francesco di Amici 19 hanno deciso di fare dei semplici auguri ai fan, ritornando a pubblicare dirette nei prossimi giorni. Oggi, per i due, è stata una giornata “sacra”, dedita solo a loro due. Giulia Molino ha fatto “un salto” su Instagram per ringraziare i sostenitori per la miriade di messaggi ricevuti: “Scugnizzi, anche oggi siete riusciti a lasciarmi senza parole. Siete la mia famiglia. Non so come ringraziarvi, se non promettendovi che io e la mia musica ci saremo sempre per voi. Grazie di cuore, buona Pasqua”. Niente diretta.

Su Twitter i fan si rivolgono a Giulia: come mai è sparita?

Se, ieri, a ribellarsi sono stati i fan di Gaia Gozzi, oggi si sono fatti sentire quelli di Giulia Molino su Twitter: “Io che cerco di essere positiva mentre Giulia decide di sparire dalla circolazione”; “Ma come la vedete una bella diretta di Giulia Molino? No, perché io sono in astinenza!”; “Ti prego, fai una diretta, ho bisogno di sorridere!”; “Dov’è Giulia? Non sorrido da troppo tempo”; “Accetto l’assenza di Giulia solo se ci sgancia una bomba come Nietzsche a fine mese!”; “Necessito di una tua diretta, ho bisogno di sentire la tua voce, di godermi le tue parole, di vederti ridere. Puoi parlare di cose sceme o serie, basta che ci sia tu”.